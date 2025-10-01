Integrated DNA Technologies y Hamilton Partner se asocian: Automatizan los flujos de trabajo personalizables de secuenciación de nueva generación y agilizan el descubrimiento de los biomarcadores

BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Con el fin de darles a los usuarios una solución completa de SNG desde la muestra hasta la respuesta, el líder mundial en genómica Integrated DNA Technologies (IDT), junto con Hamilton (Hamilton Company y Hamilton Bonaduz AG), líder mundial en automatización de laboratorios de precisión, han formado una alianza estratégica para automatizar los flujos de trabajo de los perfiles genómicos completos (PGC) en la amplia gama de componentes de investigación de SNG personalizables y soluciones de ensayo de IDT, de modo que los laboratorios dispongan de una vía eficaz para acelerar los descubrimientos genómicos más importantes.

