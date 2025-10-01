Integrated DNA Technologies y Hamilton Partner se asocian: Automatizan los flujos de trabajo personalizables de secuenciación de nueva generación y agilizan el descubrimiento de los biomarcadores
Esta asociación estratégica brinda una solución completa y fácil de automatizar para los flujos de trabajo de secuenciación de nueva generación (SNG) de Integrated DNA Technologies (IDT) en los sistemas de manipulación de líquidos de Hamilton, además de permitirle al usuario elegir entre tumores sólidos, perfiles genómicos completos de grupos hemo y mucho más
IDT’s partnership with Hamilton marks a global agreement to develop automation scripts for xGen™ and Archer™ NGS products from IDT for use on Hamilton’s Microlab® STAR™ and NIMBUS® liquid handling platforms. This provides labs worldwide with market-differentiated capabilities from IDT’s diverse NGS portfolio to identify key biomarkers critical for cancer research and other genomic applications.
BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Con el fin de darles a los usuarios una solución completa de SNG desde la muestra hasta la respuesta, el líder mundial en genómica Integrated DNA Technologies (IDT), junto con Hamilton (Hamilton Company y Hamilton Bonaduz AG), líder mundial en automatización de laboratorios de precisión, han formado una alianza estratégica para automatizar los flujos de trabajo de los perfiles genómicos completos (PGC) en la amplia gama de componentes de investigación de SNG personalizables y soluciones de ensayo de IDT, de modo que los laboratorios dispongan de una vía eficaz para acelerar los descubrimientos genómicos más importantes.
