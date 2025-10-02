Univers d’existence, Univers de perception : teamLab Biovortex Kyoto, Ouverture le 7 octobre 2025. Dévoilé dans son intégralité

KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, le musée d’art permanent du collectif artistique teamLab, ouvrira ses portes dans le quartier Minami-ku de Kyoto, dans le cadre du projet Kyoto Station Southeast Area Project, le 7 octobre 2025.

Ce musée, situé à quelques pas de la gare de Kyoto, sera la plus grande exposition de teamLab au Japon, avec une superficie de plus de 10 000 mètres carrés.

Il présentera plus de 50 œuvres d’art, dont Massless Amorphous Sculpture, une œuvre qui n’a jamais été exposée au Japon, basée sur Environmental Phenomena, un concept selon lequel l’environnement qui produit les divers phénomènes est à l’origine de l’existence des œuvres d’art. Les autres œuvres d’art incluent Megaliths, Transient Abstract Life and Return, récemment dévoilées, ainsi qu’Athletics Forest, un espace athlétique créatif complexe et multidimensionnel, et Future Park, un espace collaboratif dédié à la cocréation, qui font tous deux partie des projets éducatifs de teamLab.

Les billets sont désormais disponibles sur le site officiel.

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Ce projet, fruit d’une collaboration entre plusieurs entreprises basées à Kyoto et Osaka, consiste à créer et à exploiter un complexe sur un terrain appartenant à la ville dans la zone sud-est de la gare de Kyoto. Le complexe vise à devenir un « pôle créatif pour générer et diffuser de nouvelles valeurs », avec notamment un complexe culturel comprenant le musée d’art de teamLab et un centre d’art, entre autres attractions.

À travers ce projet, teamLab souhaite soutenir la vision de la ville de Kyoto en matière de développement urbain dans la zone sud-est de la gare de Kyoto, axée sur la culture, l’art et la jeunesse.

teamLab Biovortex Kyoto

Ouverture le 7 octobre 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

Prix des billets

Pass d’entrée (heure d’entrée spécifiée)

* Il s’agit d’un billet à heure d’entrée fixe.

* Les tarifs d’entrée pour les adultes sont basés sur un système de tarification variable, le prix varie donc en fonction de la date et de l’heure. Veuillez consulter le site officiel pour plus de détails.

Adultes (18 ans et plus) : 3400 JPY

13 à 17 ans : 2800 JPY

4 à 12 ans : 1800 JPY

3 ans et moins : gratuit

Visiteurs handicapés : 50 % de réduction sur le prix adulte

Pass flexible (heure d’entrée non spécifiée) :

* Il s’agit d’un billet à date fixe. Vous pouvez entrer à tout moment pendant les heures d’ouverture à la date que vous avez choisie.

Pass flexible : 12000 JPY

Billet

Parrainage

CHIEF, Klook, THIRDWAVE

Pour les médias

Dossier de presse : https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

Site officiel : https://www.teamlab.art/e/kyoto/

