Thermo Fisher Scientific annuncia la collaborazione R&S con AstraZeneca BioVentureHub

WILMINGTON, N.C.--(BUSINESS WIRE)--L'attività di ricerca clinica PPD™ di Thermo Fisher Scientific, leader mondiale nei servizi per la scienza, oggi ha annunciato una nuova collaborazione di ricerca e sviluppo (R&S) con la BioVentureHub di AstraZeneca a Gothenburg, Svezia.

La collaborazione mira a utilizzare le competenze congiunte di Thermo Fisher e AstraZeneca per promuovere l'innovazione e rafforzare l'ecosistema delle scienze della vita. Un team dedicato di Thermo Fisher condividerà la sede con gli scienziati di AstraZeneca per collaborare a progetti congiunti di R&S con un focus iniziale sulla cromatografia, la genomica molecolare e la proteomica.

"Si tratta di un'occasione unica per condividere la sede con gli scienziati di AstraZeneca, promuovendo l'innovazione collaborativa, rafforzando l'ecosistema scientifico e favorendo la creazione di valore per tutti i collaboratori, dando facile accesso a tecnologie all'avanguardia per le aziende nel settore delle scienze e della biotecnologia, oltre che a gruppi accademici”, ha dichiarato Leon Wyszkowski, presidente dei servizi analitici e della ricerca clinica presso Thermo Fisher Scientific.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni di contatto per i media:

Mike Lawrence
Direttore delle Comunicazioni,
Thermo Fisher Scientific
ppdmedia@thermofisher.com

Magnus Björsne
CEO di AstraZeneca BioVentureHub,
Responsabile della BioVenture Innovation Unit.
magnus.bjorsne@astrazeneca.com

