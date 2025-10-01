Élargissement du partenariat stratégique entre Eutelsat et Tusass au service d'une connectivité LEO résiliente au Groenland

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / Bourse de Londres : ETL) vient de signer avec Tusass, opérateur public de télécommunications au Groenland, un accord de partenariat stratégique portant sur plusieurs années, en vue du déploiement au Groenland de services de connectivité en orbite basse (LEO) OneWeb d'Eutelsat. Grâce à ce partenariat élargi, l'ensemble du territoire de ce pays vaste et isolé pourra bénéficier de communications sécurisées et résilientes.

Tusass s'appuiera sur la technologie OneWeb d'Eutelsat pour satisfaire un large éventail de besoins en matière de connectivité, allant de l'accès des populations au haut débit à la couverture des infrastructures critiques, notamment les transports maritimes, la mobilité et les opérations de secours. L'opérateur groenlandais pourra ainsi atteindre ses objectifs stratégiques en matière d'inclusion numérique, d'intégration des infrastructures et de souveraineté aux quatre coins de ce vaste territoire.

La constellation OneWeb d'Eutelsat évolue sur une orbite polaire, permettant d’assurer une couverture sans rupture des latitudes élevées et de fournir des services de connectivité à haut débit et à faible latence dans les conditions climatiques rigoureuses de l'Arctique. Il s’agit d’un atout particulièrement précieux pour le Groenland, où nombre de régions sont dépourvues d'infrastructures terrestres. OneWeb a déjà fait la preuve de ses capacités de résilience dans les milieux difficiles, tels que le nord du Canada, ce qui atteste davantage encore de sa fiabilité dans les régions tout aussi reculées de l’Arctique.

À l'heure où la résilience et la souveraineté sont au cœur des priorités des pays situés en Arctique et en Europe, la signature de ce partenariat contribue à conforter le statut d'Eutelsat en tant que partenaire de confiance dans la fourniture de solutions de connectivité à la fois sécurisées et capables de répondre aux exigences de souveraineté.

Cyril Dujardin, Président de la branche Connectivité d'Eutelsat, a déclaré : « Les infrastructures critiques sont désormais un enjeu de premier plan dans toute l'Europe. C''est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir continuer à accompagner Tusass dans sa volonté de connecter les communautés isolées, de mettre en place des réseaux de communication dorsale et de fournir des services essentiels tels que les missions de secours et les opérations de sûreté et de sauvetage en mer. Ce partenariat élargi montre à quel point les satellites en orbite basse (LEO) jouent un rôle croissant en matière de résilience et de redondance, et répondent aux besoins en constante évolution des régions isolées tant en termes de souveraineté que de connectivité commerciale. Face à la volonté des pays de la région arctique de renforcer leurs infrastructures, Eutelsat possède des ressources inégalées permettant de relier les populations et les infrastructures critiques, partout où elles se trouvent. »

Toke Binzer, CEO de Tusass, a ajouté : « Le Groenland fait face à l'un des défis les plus complexes au monde en matière de connectivité. Grâce à Eutelsat et à sa technologie OneWeb en orbite basse, nous nous donnons les moyens de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens, nos entreprises et nos administrations, tant pour l'accès quotidien à Internet que pour le déploiement d’infrastructures de télécommunications fiables et robustes. Cet accord élargi témoigne de notre volonté de mettre en œuvre une connectivité résiliente et pérenne au service de l'ensemble de la société. »

