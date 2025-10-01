PUMA annuncia il rinnovo anticipato del sodalizio di lunga data con il leader nel fitness come sport HYROX –La World Series delle gare di fitness

HERZOGENAURACH, Germania--(BUSINESS WIRE)--L'azienda sportiva globale PUMA ha rinnovato ed esteso anticipatamente il suo sodalizio con HYROX, la World Series del fitness racing, che in questa stagione dovrebbe attirare più di 1,3 milioni di partecipanti da tutto il mondo. Fino al 2030, PUMA fornirà l'abbigliamento sportivo per HYROX, comprese scarpe con tecnologia NITRO™ leader nel settore, e diventerà il partner esclusivo del titolo per i Campionati mondiali HYROX. PUMA ha anche ingaggiato altri tre atleti d'elite HYROX come ambasciatori globali del brand.

HYROX, che ha creato con successo un importante movimento nel settore abbinando la corsa e l'allenamento funzionale in un'unica gara a ritmo serrato, è il fitness come sport in più rapida crescita al mondo.

