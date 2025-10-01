PhotonPay werkt samen met Thredd om kaartinfrastructuur te verbeteren

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--PhotonPay, een door AI aangestuurd financieel infrastructuurplatform, is een strategisch partnerschap aangegaan met Thredd, een toonaangevende wereldwijde betalingsverwerker, om de onderliggende verwerkingsarchitectuur van PhotonPay Card wereldwijd te versterken.

Met deze samenwerking kan PhotonPay zijn kaartproducten verder ontwikkelen, zoals een geavanceerde controle op kaartuitgaven, een snellere afwikkeling en tokenbetalingen. Zo krijgen klanten een veiligere, efficiëntere en flexibelere betaalervaring voor zowel virtuele als fysieke kaarten.

Met de modulaire technologie van Thredd breidt PhotonPay het bereik van zijn kaartoplossingen uit, terwijl het zorgt voor lokale naleving van regelgeving en de operationele efficiëntie verbetert. De ondersteuning van Thredd omvat BIN-beheer, realtime verwerking en integratie van tokenisatiefuncties zoals Apple Pay en Google Pay. Hiermee kan PhotonPay kaartdiensten op grote schaal inzetten op belangrijke wereldwijde markten.

