Mastercard et Smile ID s'associent pour développer l'identité numérique en Afrique

JOHANNESBURG, Afrique du Sud--(BUSINESS WIRE)--Mastercard a étendu son partenariat commercial et stratégique avec Smile ID, un fournisseur de services de vérification d'identité en Afrique, afin d'accélérer le déploiement de solutions d'identité numérique sécurisées à l’échelle du continent.

Ce partenariat permettra aux banques, fintechs, opérateurs de mobile money et autres entreprises de procéder à l’intégration de nouveaux clients plus rapidement, en réduisant la fraude liée à l'identité et en élargissant l'accès au système financier. Ce partenariat associe l’expertise mondiale de Mastercard et sa technologie d’identité, qui permettent aux clients de vérifier les éléments d'identité numérique, avec les capacités de Smile ID en matière de vérification des données et de détection de fraude.

Répondre au déficit d’inclusion et de fraude en Afrique

Alors que l'économie numérique africaine devrait atteindre 1.5 trillion de dollars d'ici 2030, les solutions d'identité fiables constituent un levier essentiel pour l'inclusion financière, la prévention de la fraude et le commerce transfrontalier. Avec une pénétration mobile en forte croissance, il devient urgent de créer de nouvelles opportunités pour des millions de personnes grâce à des services de vérification d'identité sécurisés, interopérables à travers les canaux numériques.

Depuis plus de cinq décennies, Mastercard a collaboré avec des gouvernements, entreprises et communautés africains pour promouvoir l'inclusion financière et le développement économique.

Avec Smile ID, Mastercard est idéalement positionné pour relever ces défis en élargissant l'accès aux services financiers, tout en contribuant à soutenir la conformité aux exigences Know Your Customer (KYC) et aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) à travers l'Afrique.

Dans le cadre de cet accord, Mastercard a également pris une participation minoritaire dans Smile ID, renforçant ainsi son engagement à long terme en faveur de l'inclusion numérique et de l'innovation en Afrique.

« Ce partenariat avec Smile ID est une étape cruciale pour faire progresser la confiance et l'inclusion numériques à travers l'Afrique. Alors que la fragmentation des systèmes d'identité ralentit les entreprises et exclut des millions de personnes de l'économie numérique, la plateforme d'identité innovante de Smile ID complète l'engagement de Mastercard à favoriser des écosystèmes numériques sécurisés et inclusifs », a déclaré Selin Bahadirli, Vice-présidente exécutive des Services, chez Mastercard EEMEA (Europe de l’Est , Moyen-Orient et Afrique).

Grâce à ce partenariat, les clients de Mastercard - banques, opérateurs télécoms, opérateurs de mobile money et fintechs, pourront accéder aux outils avancés de vérification d'identité de Smile ID. Ces outils seront intégrés aux plateformes numériques de Mastercard, contribuant ainsi à :

Une intégration instantanée et sécurisée des utilisateurs dans tous les marchés africains.

Une détection et une prévention améliorées de la fraude, y compris la fraude d'identité synthétique.

Une conformité aux réglementations locales et internationales KYC/AML.

Des solutions évolutives pour le commerce transfrontalier et l'expansion numérique.

Les intégrations de Smile ID avec les gouvernements locaux et les sources de données fiables apportent une valeur différenciatrice, grâce à une couverture panafricaine et une capacite d’intégration quasi-temps réel et une interopérabilité directe avec les insights de Mastercard.

« La recrudescence des fraudes à l'identité synthétique en Afrique coûte chaque année des centaines de millions de dollars aux banques et aux prêteurs », a déclaré Mark Straub, DG de Smile ID. « En unissant nos forces avec Mastercard, nous pouvons contribuer à inverser la tendance. En combinant nos connaissances et nos technologies, nous pouvons élargir les opportunités pour les consommateurs en donnant aux banques et aux mobile wallets la confiance nécessaire pour intégrer en toute sécurité, en quelques secondes, les prochains trois cents millions d'utilisateurs africains. »

Source: AETOSWire