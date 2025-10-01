-

PUMA kondigt vroegtijdige hernieuwing aan van haar langlopende partnerschap met de toonaangevende fitnesswedstrijd HYROX – The World Series of Fitness Racing

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Het internationale sportbedrijf PUMA heeft haar partnership met HYROX, the World Series of Fitness Racing, vroegtijdig vernieuwd en uitgebreid. Naar men verwacht zal deze wedstrijd dit seizoen meer dan 1,3 miljoen deelnemers over de hele wereld aantrekken. Tot 2030 zal PUMA officiële sportoutfits voor HYROX verschaffen, met schoenen voorzien van de sectorleidende NITRO™-technologie, en wordt het bedrijf de exclusieve titelpartner voor de HYROX World Championships. PUMA heeft ook een akkoord ondertekend met drie extra elite HYROX-atleten als wereldwijde ambassadeurs voor het merk.

HYROX, dat met succes een belangrijke beweging in de sector heeft gecreëerd door hardlopen en functionele oefeningen te combineren in één snel verlopende wedstrijd, is de snelst groeiende fitnessactiviteit ter wereld.

