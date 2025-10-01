-

PhotonPay se asocia con Thredd para mejorar la infraestructura de tarjetas

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--PhotonPay, una plataforma de infraestructura financiera con tecnología de IA, suscribió una alianza estratégica con Thredd, un procesador de pagos global líder, para fortalecer la arquitectura de procesamiento de emisor subyacente de la tarjeta PhotonPay a nivel mundial.

Esta colaboración permite que PhotonPay refine aún más las capacidades de su producto de tarjeta, incluidos controles de gastos de tarjeta avanzados, enrutamiento de liquidación más rápido y pagos tokenizados, para que los clientes disfruten de una experiencia de pago más segura, optimizada y flexible tanto en tarjetas físicas como virtuales.

Con la tecnología modular de Thredd, PhotonPay está ampliando el alcance de sus soluciones de tarjetas y, al mismo tiempo, garantizando la alineación con la normativa local y mejorando la eficiencia operativa. El soporte de Thredd abarca gestión de números de identificación bancaria (BIN), procesamiento en tiempo real e integración de funcionalidades de tokenización como Apple Pay y Google Pay, con el objetivo de mejorar la capacidad que posee PhotonPay de implementar servicios de tarjetas a escala en los principales mercados globales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa
Thredd
Simeon Lando
Director de marketing
press@thredd.com

