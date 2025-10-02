-

Universe of Existence, Universe of Perception: teamLab Biovortex Kyoto gaat open op 7 oktober 2025. Volledig onthuld

teamLab Biovortex Kyoto, art collective teamLab’s permanent art museum, is set to open in Kyoto on October 7, 2025. This museum, located within walking distance of Kyoto Station, will be teamLab's largest exhibition in Japan, spanning over 10,000 square meters. (Teaser Video: teamLab Biovortex Kyoto, Kyoto ©︎ teamLab)

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, het permanente kunstmuseum van het kunstcollectief teamLab, opent de deuren in Minami-ku, Kyoto, in het kader van het Kyoto Station Southeast Area Project op 7 oktober 2025.
Dit museum, op wandelafstand van Kyoto Station, wordt de grootste tentoonstelling van teamLab in Japan, met een exporuimte van meer dan 10.000 vierkante meter.

Het museum zal meer dan 50 kunstwerken bevatten, waaronder Massless Amorphous Sculpture, een kunstwerk dat nog nooit eerder in Japan te zien was, gebaseerd op Environmental Phenomena, een concept dat het kunstwerk laat bestaan door toedoen van de omgeving die de diverse fenomenen voortbrengt.

Op 7 oktober 2025 opent het kunstcollectief teamLab een nieuw museum: teamLab Biovortex Kyoto

