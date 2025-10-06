存在的宇宙，认知的宇宙：京都teamLab Biovortex美术馆将于2025年10月7日全面揭幕

日本东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 艺术团体teamLab的常设美术馆——teamLab Biovortex Kyoto将作为“京都车站东南口项目”的一部分，于2025年10月7日在京都市南区盛大开幕。

美术馆位于京都站步行范围内，占地超过10,000平方米，将成为teamLab在日本最大的展览空间。

美术馆将展出50多件作品，其中包括首度在日本公开的《Massless Amorphous Sculpture》，该作品基于“环境现象”这一概念，即孕育各种现象的环境使艺术作品得以存在。其他作品包括新近亮相的《Megaliths》、《Transient Abstract Life and Return》，以及综合型多维度创意运动空间《运动森林》、共创协作空间《未来园》，这两个作品均属于teamLab的教育项目。

门票现已在官方网站发售。

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

该项目由多家京都和大阪的企业合作参与，在京都站东南区域的市有土地上建设并运营相关设施。这座综合体旨在成为“创造和传播新价值的创意枢纽”，规划包括集teamLab美术馆、艺术中心等设施于一体的综合性文化场所。

通过该项目，teamLab旨在助力京都市实现以文化、艺术和年轻人为核心的京都站东南区域城市发展愿景。

teamLab Biovortex Kyoto

2025年10月7日开馆

京都府京都市南区东九条东岩本町21-5

票价

门票（指定入场时间）

* 此门票为指定时间入场门票。

* 成人票为动态定价，价格因日期、时间而异。详情请查询官方网站。

成人（18岁及以上）：3,400日元起

13–17岁：2,800日元

4–12岁：1,800日元

3岁及以下：免费

残障人士：成人票半价

灵活通票（无指定入场时间）：

* 此门票为指定日期门票。您可以在所选日期的开放时间内随时入场。

灵活通票：12,000日元

门票

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

赞助商

CHIEF、Klook、THIRDWAVE

媒体

新闻资料袋：https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

官方网站：https://www.teamlab.art/e/kyoto/

