PhotonPay光子易联手全球支付平台Thredd，全面升级光子易卡服务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，AI驱动的全球数字金融基础设施平台PhotonPay光子易宣布与全球领先的支付处理机构Thredd达成战略合作。PhotonPay光子易选择Thredd为其光子易卡提供底层技术支持，旨在为客户带来更加安全、流畅、灵活的虚拟卡与实体卡支付体验。

此次合作将全面提升光子易卡的功能表现，包括更精细化的费用管控、更高效的清算通道、以及支付令牌化支持。凭借Thredd的模块化技术，PhotonPay光子易不仅能进一步拓展光子易卡的业务覆盖范围，还能确保业务符合本地监管要求，并显著提升运营效率。具体而言，Thredd将在卡BIN管理、实时交易处理、以及如Apple Pay、Google Pay等支付令牌化功能的集成等方面提供支持，增强PhotonPay光子易在全球重点市场规模化部署卡片服务的能力。

PhotonPay创始人兼首席执行官陈敏（Lewison Chen）表示，“Thredd具备灵活的技术架构与深厚的本地化经验，为我们优化光子易卡的底层架构提供了重要支持。我们将持续深化合作，致力于为客户提供更智能的全球支付解决方案。”

Thredd 首席执行官Jim McCarthy表示，“PhotonPay光子易正在打造新一代数字支付网络，我们很高兴能够为其提供底层技术支持。我们期待通过合作，帮助PhotonPay光子易打造更灵活敏捷的产品，并加快光子易卡的区域拓展步伐。”

关于PhotonPay光子易

光子易（PhotonPay）创立于2015年，是一家AI驱动的全球数字金融基础设施平台，服务覆盖全球账户、全球发卡、全球收单、全球分发、汇兑管理和嵌入式金融等领域。依托强大的合规安全实力和科技创新能力，PhotonPay光子易致力于为全球企业提供安全、高效的数字化支付解决方案。

公司全球总部位于中国香港，并在深圳、上海、杭州、美国、英国、加拿大、新加坡和波兰设有分支机构，与多家国际顶级银行达成战略合作的同时，获得万事达卡香港发卡资质、Discover(®) Network (发现(®)网络) 及Diners Club International(®) (大来(®)国际)大中华区发卡资质以及2024福布斯中国金融科技影响力企业TOP50，服务超过200,000家出海企业。

关于Thredd

Thredd是深受全球创新企业信赖的新一代支付处理合作伙伴，致力于帮助客户实现支付业务的现代化转型。我们每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的超100家金融科技企业、数字银行和嵌入式金融服务商提供支持，服务范围覆盖个人消费者与企业客户。