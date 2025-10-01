-

PhotonPay光子易联手全球支付平台Thredd，全面升级光子易卡服务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，AI驱动的全球数字金融基础设施平台PhotonPay光子易宣布与全球领先的支付处理机构Thredd达成战略合作。PhotonPay光子易选择Thredd为其光子易卡提供底层技术支持，旨在为客户带来更加安全、流畅、灵活的虚拟卡与实体卡支付体验。

此次合作将全面提升光子易卡的功能表现，包括更精细化的费用管控、更高效的清算通道、以及支付令牌化支持。凭借Thredd的模块化技术，PhotonPay光子易不仅能进一步拓展光子易卡的业务覆盖范围，还能确保业务符合本地监管要求，并显著提升运营效率。具体而言，Thredd将在卡BIN管理、实时交易处理、以及如Apple Pay、Google Pay等支付令牌化功能的集成等方面提供支持，增强PhotonPay光子易在全球重点市场规模化部署卡片服务的能力。

PhotonPay创始人兼首席执行官陈敏（Lewison Chen）表示，“Thredd具备灵活的技术架构与深厚的本地化经验，为我们优化光子易卡的底层架构提供了重要支持。我们将持续深化合作，致力于为客户提供更智能的全球支付解决方案。”

Thredd 首席执行官Jim McCarthy表示，“PhotonPay光子易正在打造新一代数字支付网络，我们很高兴能够为其提供底层技术支持。我们期待通过合作，帮助PhotonPay光子易打造更灵活敏捷的产品，并加快光子易卡的区域拓展步伐。”

关于PhotonPay光子易

光子易（PhotonPay）创立于2015年，是一家AI驱动的全球数字金融基础设施平台，服务覆盖全球账户、全球发卡、全球收单、全球分发、汇兑管理和嵌入式金融等领域。依托强大的合规安全实力和科技创新能力，PhotonPay光子易致力于为全球企业提供安全、高效的数字化支付解决方案。

公司全球总部位于中国香港，并在深圳、上海、杭州、美国、英国、加拿大、新加坡和波兰设有分支机构，与多家国际顶级银行达成战略合作的同时，获得万事达卡香港发卡资质、Discover(®) Network (发现(®)网络) 及Diners Club International(®) (大来(®)国际)大中华区发卡资质以及2024福布斯中国金融科技影响力企业TOP50，服务超过200,000家出海企业。

关于Thredd

Thredd是深受全球创新企业信赖的新一代支付处理合作伙伴，致力于帮助客户实现支付业务的现代化转型。我们每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的超100家金融科技企业、数字银行和嵌入式金融服务商提供支持，服务范围覆盖个人消费者与企业客户。

Contacts

媒体联系方式

Thredd
Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

 

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系方式

Thredd
Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

 

More News From Thredd

Thredd与Reap宣布开展全球合作以拓展支付卡项目

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的新一代支付处理商Thredd今日宣布与金融科技跨国公司Reap进一步深化合作伙伴关系，后者提供稳定币支持的支付卡项目、白标稳定币发卡服务及大规模法币跨境支付平台。Thredd将为Reap的实体卡与虚拟卡项目提供任务关键型基础设施支持，助力其业务扩展至美国和拉丁美洲市场。 随着Reap通过稳定币基础设施持续扩张，其授权、交易处理、欺诈防控、令牌化技术及数字钱包集成等业务将全面依托Thredd的技术支持。 自2021年合作以来，Thredd已助力Reap实现支付卡交易量从每月数千笔跃升至数百万笔的跨越式增长。通过Thredd专属解决方案及支持团队，Reap如今可处理很高的每秒交易量（TPS），集成稳定币还款功能，并享受全天候技术与账户级支持，助力客户无忧启动项目。 Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“此次合作让Reap能专注于产品创新，而Thredd为其扩张提供底层支撑，使企业、B2B及B2B2C客户（尤其是在快速演进的市场中）能快速、安全地发行支付卡。从初始设计到令牌化与欺诈防护，我们的基础设施专...

Thredd成为首家通过Mastercard批发计划提供B2B旅游支付实时控制权的发卡处理机构

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的下一代全球发卡处理机构Thredd今日宣布，凭借通过Mastercard批发计划(MWP)推出的新型灵活产品代码，已成为首家为旅行社客户提供支付实时控制权的机构。这一新功能使Thredd的客户能够根据地区、产品类型和交易量更好地响应供应商需求，同时通过更高的透明度、适应性和控制力优化B2B旅游支付。 MWP旨在更好地支持旅游业的全球化特性，为旅游采购方与供应商之间的跨境支付提供更高的安全性和可预测性。根据行业反馈，该计划现已升级，可提供实时支付控制功能，使发卡机构能够实时无缝切换产品代码。这些产品代码让旅游机构能根据供应商或产品需求实时调整虚拟卡技术。Thredd是首家向客户提供这一增强功能的发卡处理机构。 Mastercard旅游业务高级副总裁Chiara Quaia表示：“Mastercard致力于打造并推广符合旅游业特定需求的支付技术。我们很高兴看到Thredd通过Mastercard批发计划推出灵活产品代码，并将继续根据行业反馈增强和升级这一解决方案，以加速虚拟卡创新，更好地支持旅游合作伙伴的需求。” Thr...

Thredd发布专家指南，应对金融项目中对更高透明度和控制权的需求

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的下一代全球支付处理商Thredd今日发布了《解开支付困局：在2025年保护并拓展你的支付业务》(Payments Unstitched: Protecting & Growing Your Payments Business in 2025)报告，就影响可持续增长的挑战为金融科技公司、金融机构、银行发起方及其他相关方提供了真知灼见。 Thredd首席执行官Jim McCarthy表示：“如今，快速推向市场和快速的创新周期持续推动我们前行，但要在金融变革的下一阶段取得成功，就需要关注一系列新的挑战。这份指南旨在收集我们生态系统中的参与者可利用的一些专家见解，以应对关键趋势，保护并拓展他们的业务。” 该指南聚焦于三大类业务挑战，以及有效应对这些挑战的潜在解决办法和工具： 至关重要的运营控制措施，这些措施需要大量人力、成本高昂且容易出错。 不断演变的欺诈和风险挑战。 监管和业务环境给合规工作带来了更多的负担和审查。 如需下载Thredd的最新指南，并获取可付诸实践的策略，以实现更自动化、由AI驱动且集成化的后台、欺...
Back to Newsroom