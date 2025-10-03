MWX與SMESCO和中小企業署（Ministry of SMEs）合作，為印尼中小型企業提供即用型人工智慧解決方案

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為印尼數位經濟的一座里程碑，擁有超過15年經驗的資料分析和人工智慧先驅企業MediaWave與SMESCO Indonesia簽署諒解備忘錄，將為印尼中小企業提供由MWX開發的即用型人工智慧解決方案。MWX是全球首個專為中小企業（SME）打造的人工智慧市場平台。

該協議強調了一項共同使命：賦能印尼6,400萬家中小企業，助力其克服技術障礙，參與全球競爭。

彌合中小企業的數位鴻溝

中小企業是印尼經濟的支柱，貢獻了60%以上的GDP，提供了大部分的就業崗位，然而卻仍面臨著如有限的數位素養、資源限製、高昂的技術採用成本等諸多持續的障礙。

事實證明，人工智慧可以帶來2-5倍的速度提升和更高的成本效益，但中小企業的採用率仍然非常低。MWX致力於透過一個簡單易用且功能強大的單一整合平台，實現人工智慧的民主化，從而改變這一現狀。

MWX：讓人工智慧變得實用、易用

MWX旨在成為一個面向企業的人工智慧市場，將中小企業與能夠直接因應其痛點的解決方案連結起來。功能包括：

數位行銷和銷售自動化，以吸引和轉換客戶

人力資源管理，以最佳化招募和勞動力

自動化財務報告，以簡化法遵和決策流程

業務資料分析，以發現成長機會

與抽象的人工智慧框架不同，MWX強調隨插即用的可用性，並與現有工作流程無縫整合。該平台也接受常見的支付方式，例如QRIS、銀行轉帳和電子錢包，確保印尼各地區的企業都能輕鬆使用。

國家影響力與經濟願景

在第一階段，合作目標是為10萬家中小企業提供免費試用MWX的機會，此舉有望加速大規模數位轉型，並縮小城鄉企業之間的技術差距。

該計畫與印尼政府的數位包容議程相契合，目標到2024年實現3,000萬家中小企業的數位轉型，並增強印尼在全球市場中的經濟韌性。

領袖發言

MWX執行長Yose Rizal表示：

「我們相信技術應該惠及所有人，尤其是中小企業——印尼經濟的支柱。透過MWX以及與SMESCO的策略合作，我們的目標是提供簡單、實用且有效的人工智慧解決方案，幫助中小企業擴大規模並參與全球競爭。」

SMESCO總裁Doddy Akhamadsyah Matondang補充道：

「此次合作是助力國家實現3,000萬家中小企業數位化目標的切實舉措。透過MWX，印尼各地的中小企業，無論位於大城市還是偏遠地區，都可以使用相同的技術來增強競爭力並拓展市場。」

中小企業署微型企業部副部長M. Riza Damanik博士對此表示贊同：

「中小企業的數位轉型是印尼未來經濟的關鍵。由本地創新者開發的MWX平台正式上線，標誌著我們助力中小企業規模化發展的重要里程碑。」

關於合作夥伴

MediaWave成立於2010年，是印尼社群媒體監測領域的先驅。憑藉著十多年的資料分析、數位行銷和巨量資料專長，MediaWave已發展成為人工智慧創新領域的領導者，並最終推出MWX。

SMESCO Indonesia是印尼中小企業署下屬的一個機構，致力於透過數位轉型、市場推廣及能力建構，協助印尼中小企業提升競爭力。

重要作用

MWX-SMESCO的合作彰顯了印尼正致力將中小企業生態系統轉型為數位驅動的成長引擎。此舉讓世界級人工智慧技術觸手可及，不僅將重塑本地競爭格局，更將影響整個東南亞地區的產業版圖。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。