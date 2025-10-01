PUMA宣布提前續簽與一流健身運動——全球健身賽事系列HYROX的長期合作夥伴關係

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動品牌PUMA已提前續簽並延長與全球健身賽事系列HYROX的合作夥伴關係，本賽季可望吸引全球超過130萬參與者。在2030年之前，PUMA將為HYROX提供官方運動服飾，包括搭載業界一流NITRO™技術的運動鞋，並成為HYROX世界錦標賽的獨家冠名合作夥伴。此外，PUMA還追加簽約了三位頂尖HYROX運動員擔任全球品牌大使。

HYROX透過將跑步與功能性訓練結合為快節奏競賽，成功在業界掀起熱潮，成為全球成長最快的健身運動。PUMA很早就體認到了這項運動的巨大潛力，自2017年漢堡首場賽事以來一直與HYROX合作，並于2023年成為其全球合作夥伴。自此之後，PUMA以該合作為成功平台，在這項運動的眾多熱情參與者中提升品牌知名度，並提供根據運動員需求量身打造的高性能產品。

PUMA執行長Arthur Hoeld表示：「HYROX近年來發展迅猛，是我們這個運動品牌最具策略重要性的合作夥伴之一，也是展示我們創新高性能產品的絕佳平台，例如NITRO™技術與業界一流PUMAGRIP的結合。我們的產品已證明能支援運動員在這項多樣化運動中的不同需求，協助他們取得優異成績。運動員及合作夥伴的積極回饋令我們備受鼓舞，這有助於我們更堅定地樹立身為運動品牌的地位。」

今年稍早，PUMA推出第一個HYROX高性能系列，包括服飾和鞋類，並將在未來幾年繼續擴充該產品線，隨著合作持續至2030年，為成功的PUMA x HYROX系列增添更多產品創新和以運動員為導向的故事敘述。

PUMA還宣布了其頂尖HYROX運動員陣容令人振奮的擴充，此為週三在漢堡舉行的本賽季首場重大賽事上公告的一部分。

PUMA最新的HYROX大使包括男子公開賽雙打世界紀錄保持者Jake Williamson、女子職業雙打世界紀錄保持者及澳洲速度最快的女子選手Joanna Wietrzyk，以及荷蘭運動員Hidde Weersma，他贏得了2024年男子職業25-29歲世界錦標賽冠軍，同時也是荷蘭奧林匹克委員會暨荷蘭體育聯合會(NOCNSF)的力量和體能教練——該機構負責荷蘭運動員參加奧運會和帕運會的相關事務。

他們現在加入了該運動中60多名PUMA運動員的陣容，包括最近加冕2025年HYROX世界冠軍的Linda Meier、2024年HYROX世界冠軍Megan Jacoby和三屆HYROX世界冠軍兼男子職業世界紀錄保持者Hunter McIntyre等。

PUMA品牌與行銷副總裁Richard Teyssier評論道：「未來幾年合作的延續強化了PUMA對健身賽事發展的承諾，並提供了合適的平台，以在HYROX社群內外提高我們的品牌知名度。不僅如此，將這些傑出運動員聚集到我們的全球團隊中，彰顯了我們對於培養下一代健身人才、贏得HYROX參賽者的青睞，使PUMA成為該社群最值得信賴和最具創新性品牌的承諾。」

HYROX共同創辦人Moritz Fürste補充說道：「這一合作代表我們旅程中的一個決定性里程碑，我們所取得的進展堪稱非凡。去年，我們鞏固了與PUMA的合作，使其成為所有HYROX賽事的官方全球服飾和鞋類合作夥伴，而今天，將合作延長至2030年為我們開啟新的發展篇章奠定了基礎。從2017年漢堡的首場比賽開始，PUMA從第一天起就與我們同在——這在運動合作領域實屬罕見。這種關係不僅塑造了HYROX的身分，也真正成為這項運動發展的基礎。這次延長的合作使我們能夠繼續突破創新界限，激勵運動員，並確保HYROX對全球各級參賽者保持可及性。PUMA的『野不安分』(Go Wild)構想與HYROX精神完美契合——無畏、真實且不懈追求。我們很高興能共同繼續挑戰極限，賦能個人釋放全部潛力。」

HYROX規模較去年同期大幅擴增100%，人氣持續飆升。2024/25賽季舉辦了74場賽事，吸引了超過65萬參與者。隨著這項運動的發展動力持續，2025/26賽季可望在2026年前透過100多場賽事吸引130萬參與者，鞏固HYROX全球現象級健身運動的地位。

為慶祝雙方提前完成獨家續約，PUMA將在HYROX的發源地漢堡展覽中心駐場四天以上，帶來精彩紛呈的活動。該活動將以賽季首場重大賽事為特色，頂尖運動員將在此展開巔峰對決。超過15,000名運動員將參加這場力量與耐力的終極考驗，PUMA對HYROX未來五年的願景也由此展開。

如欲瞭解更多關於PUMA「野不安分」活動的資訊，請造訪www.puma.com或在社群媒體@PUMA上關注我們的動態。

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA致力於重新定義運動和自我表達，賦能運動員和消費者在展現最佳表現的同時，保持真實的自我。秉持創新、真實和快樂的構想，PUMA不斷突破性能和運動風格的界限。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

關於HYROX

HYROX是一個集賽事、培訓和指導於一體的全球生態系統，旨在激勵和影響1億人的生活。憑藉8 x 1公里跑步和8個訓練站的獨特比賽形式，HYROX確立了健身競賽的黃金標準，並正在爭取獲得奧運會的肯定。HYROX憑藉訓練和比賽的變革力量，連結全球健身社群，成為健身文化的脈搏。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。