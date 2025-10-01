PUMA anuncia renovação antecipada de sua parceria de longo prazo com a HYROX, líder em esportes fitness – A World Series of Fitness Racing

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de esportes PUMA renovou e estendeu antecipadamente sua parceria com a HYROX, a World Series of Fitness Racing, que deve atrair mais de 1,3 milhão de participantes de todas as partes do mundo nesta temporada. Até 2030, a PUMA fornecerá roupas esportivas oficiais para a HYROX, incluindo calçados com a tecnologia NITRO™, líder do setor, e se tornará a parceira exclusiva do Campeonato Mundial HYROX. A PUMA também contratou três atletas de elite da HYROX como embaixadores globais da marca.

A HYROX, que criou com sucesso um grande movimento no setor ao combinar corrida e treinamento funcional em uma competição de ritmo acelerado, é o esporte fitness que mais cresce no mundo. A PUMA reconheceu o grande potencial desse esporte desde o início e tem parceria com a HYROX desde a primeira corrida em Hamburgo, em 2017, antes de se tornar parceira global em 2023. Desde então, a PUMA tem usado a parceria como uma plataforma de sucesso para aumentar o reconhecimento da marca entre os muitos participantes apaixonados pelo esporte e fornece produtos de desempenho adaptados às necessidades dos atletas.

“A HYROX, que cresceu enormemente nos últimos anos, é uma das nossas parcerias mais estratégicas como marca esportiva e uma grande vitrine para nossos produtos de desempenho inovadores, como a combinação da tecnologia NITRO™ com a líder de mercado PUMAGRIP”, disse Arthur Hoeld, CEO da PUMA. “Nossos produtos provaram que oferecem suporte às diferentes exigências dos atletas nesse esporte tão versátil e os ajudam a alcançar grandes resultados. Estamos muito motivados com o excelente feedback que recebemos tanto de atletas quanto de parceiros, o que nos ajuda a nos posicionar de forma ainda mais forte como marca esportiva.”

No início deste ano, a PUMA lançou sua primeira coleção de performance para a HYROX, incluindo tanto roupas quanto calçados, e continuará a expandir essa linha ao longo dos próximos anos, acrescentando às bem-sucedidas coleções PUMA x HYROX mais inovações em produtos e narrativas impulsionadas por atletas, à medida que a parceria evolui rumo a 2030.

Como parte do anúncio feito na quarta-feira, durante a primeira grande competição da temporada em Hamburgo, a PUMA também anunciou uma expansão empolgante de sua lista de atletas de elite da HYROX.

Os mais novos embaixadores da PUMA HYROX incluem o recordista mundial de duplas masculinas, Jake Williamson, a detentora do recorde mundial de duplas profissionais femininas e a mulher mais rápida da Austrália, Joanna Wietrzyk e Hidde Weersma, o atleta holandês que venceu o Campeonato Mundial Profissional Masculino 25-29 em 2024 e é o treinador de força e condicionamento físico do NOCNSF – o órgão responsável pela participação dos atletas holandeses nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

Eles agora fazem parte de uma lista com mais de 60 atletas da PUMA nesse esporte, incluindo a recém-coroada campeã mundial da HYROX 2025, Linda Meier, a campeã mundial da HYROX 2024, Megan Jacoby e o tricampeão mundial da HYROX e recordista mundial do Pro Masculino, Hunter McIntyre, entre outros.

O vice-presidente de Marca e Marketing da PUMA, Richard Teyssier, comentou: “A continuidade desta parceria para os próximos anos reforça o compromisso da PUMA com o crescimento das corridas de fitness e oferece a plataforma ideal para aumentar o reconhecimento da nossa marca dentro da comunidade HYROX e além. Além disso, reunir esses atletas excepcionais em nossa equipe global destaca nosso compromisso em apoiar a próxima geração de talentos do fitness e conquistar o coração dos competidores HYROX, posicionando a PUMA como a marca mais confiável e inovadora da comunidade.”

“Esta parceria representa um marco decisivo em nossa jornada, e o progresso que alcançamos tem sido nada menos que notável. No ano passado, consolidamos essa colaboração com a PUMA, tornando-a a parceira global oficial de vestuário e calçados para todos os eventos da HYROX. Hoje, estender essa parceria até 2030 prepara o terreno para o próximo capítulo de nossa evolução”, acrescentou Moritz Fürste, cofundador da HYROX. Desde a nossa primeira corrida em Hamburgo, em 2017, a PUMA está conosco desde o primeiro dia – uma raridade no mundo das parcerias esportivas. Esse relacionamento não apenas moldou a identidade da HYROX, mas também foi fundamental para o crescimento do esporte em si. Essa parceria estendida nos permite continuar expandindo os limites da inovação, inspirando atletas e garantindo que a HYROX permaneça acessível a competidores de todos os níveis, em todo o mundo. A filosofia Go Wild da PUMA se alinha perfeitamente com o espírito da HYROX – destemida, autêntica e implacavelmente motivada. Juntos, estamos entusiasmados em continuar desafiando limites e capacitando indivíduos a liberarem todo o seu potencial.

Com um impressionante aumento de 100% ano após ano, a HYROX continua crescendo em popularidade. A temporada de 2024/25 contou com 74 eventos realizados e atraiu mais de 650.000 participantes. Com o ritmo acelerado do esporte, a expectativa para a temporada de 2025/26 é reunir 1,3 milhão de participantes em mais de 100 eventos até 2026, consolidando a HYROX como um verdadeiro fenômeno global do fitness.

Comemorando a renovação antecipada e única de seu contrato, a PUMA estará presente na cidade natal da HYROX por mais de quatro dias repletos de ação nos Halls de Exposição de Hamburgo. O evento contará com o primeiro Major da temporada, com corridas de elite em destaque, com atletas de alto nível competindo no mais alto nível. Mais de 15.000 atletas competirão no teste definitivo de força e resistência. A visão da PUMA para a HYROX para os próximos cinco anos começa a se concretizar.

Para informações adicionais sobre o PUMA Go Wild, visite www.puma.com ou acompanhe nossa jornada nas redes sociais @PUMA.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas globais, dedicada ao design, desenvolvimento, venda e marketing de calçados, vestuário e acessórios. Há 75 anos, a PUMA impulsiona o esporte e a cultura, criando produtos de alto desempenho para os atletas mais rápidos do mundo. Comprometida em redefinir o esporte e a autoexpressão, a PUMA inspira atletas e consumidores a alcançarem seu melhor desempenho, mantendo-se fiéis à sua identidade. Com foco em inovação, autenticidade e alegria, a marca continua a expandir os limites do desempenho e do estilo esportivo. O portfólio da PUMA abrange produtos de performance e lifestyle inspirados no esporte, em categorias como futebol, corrida e treino, basquete, golfe e automobilismo. A marca também colabora com designers e parceiros renomados, conectando o universo esportivo à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. Presente em mais de 120 países, a empresa emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sua sede em Herzogenaurach, Alemanha.

HYROX

HYROX é um ecossistema global de eventos, treinamentos e coaching, criado para inspirar e impactar 100 milhões de vidas. Estruturado em um formato único de corrida — 8 corridas de 1 km intercaladas com 8 estações de exercícios — a HYROX estabeleceu o padrão ouro em competições de fitness e está avançando rumo ao reconhecimento olímpico. Ao conectar comunidades de academias ao redor do mundo por meio do poder transformador do treinamento e da competição, a HYROX se tornou o verdadeiro pulso cultural do universo fitness.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.