Integrated DNA Technologies en Hamilton werken samen om aanpasbare NGS-workflows te automatiseren en de ontdekking van biomarkers te versnellen
Integrated DNA Technologies en Hamilton werken samen om aanpasbare NGS-workflows te automatiseren en de ontdekking van biomarkers te versnellen
Het strategische partnerschap levert een complete, automatiseringsgerichte oplossing voor NGS-workflows van IDT op de vloeistofbehandelingssystemen van Hamilton en geeft gebruikers de flexibiliteit om te kiezen voor onder meer uitgebreide genomische profilering van solide tumoren en hematologische aandoeningen
IDT’s partnership with Hamilton marks a global agreement to develop automation scripts for xGen™ and Archer™ NGS products from IDT for use on Hamilton’s Microlab® STAR™ and NIMBUS® liquid handling platforms. This provides labs worldwide with market-differentiated capabilities from IDT’s diverse NGS portfolio to identify key biomarkers critical for cancer research and other genomic applications.
BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Om gebruikers te voorzien van een complete next-generation sequencing (NGS)-oplossing, van monster tot antwoord, gaan de wereldwijde genomics-leider Integrated DNA Technologies (IDT) en Hamilton (Hamilton Company en Hamilton Bonaduz AG), een wereldwijde leider op het gebied van precisielaboratoriumautomatisering, een strategisch partnerschap aan. Het doel is de workflows voor uitgebreide genomische profilering (CGP) te automatiseren voor het brede scala aan aanpasbare NGS-onderzoekscomponenten en testoplossingen van IDT. Hiermee kunnen laboratoria op efficiënte wijze belangrijke genomische ontdekkingen versnellen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Contacten voor de media :
Integrated DNA Technologies
idtpr@idtdna.com
800-328-2661 (VS en Canada)
+1 319-626-8400 (buiten de VS)