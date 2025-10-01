TELUS Numérique lance Fuel iXMC Fortify, une application automatisée en matière d’équipe rouge

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--TELUS Numérique (NYSE et TSX : TIXT), chef de file mondial du secteur des technologies de pointe spécialisées dans l’expérience client numérique, a annoncé aujourd’hui le lancement de Fuel iXMC Fortify (site disponible en anglais seulement). Il s’agit d’une application automatisée en continu d’équipe rouge (red teaming). La solution aide les entreprises à tester des systèmes d’IA générative à grande échelle et à cibler les vulnérabilités en reproduisant des scénarios d’attaque réels au moyen de techniques de simulation antagonistes avancées.

Les préoccupations liées à la sûreté et aux vulnérabilités en matière de sécurité constituent un enjeu essentiel pour les organisations qui adoptent l’IA générative. Pourtant, plus des deux tiers des entreprises (67 %) (site disponible en anglais seulement) déclarent manquer de professionnels en cybersécurité pour y faire face. Ce défi souligne l’importance de mesures proactives qui peuvent aider les équipes de sécurité à suivre le rythme du développement rapide de l’IA. Fuel iX Fortify exécute en quelques minutes des milliers d’attaques antagonistes contre des assistants, des copilotes et des applications optimisés par l’IA, aidant ainsi les organisations à déceler les risques associés à l’IA avant qu’ils ne puissent être exploités. Grâce à sa base de données évolutive de tactiques antagonistes, de techniques et de procédures fondées sur les recherches les plus récentes, Fortify reste à l’affût des méthodes d’attaque émergentes. La solution génère de nouveaux tests pour chaque évaluation de la sécurité et peut également lancer de nouvelles formulations d’attaque particulières pour faire le suivi au fil du temps. L’application de tests de l’IA générative de l’équipe rouge peut aussi créer automatiquement des objectifs d’attaque uniques adaptés au code de conduite du système. Elle est ainsi conçue sur mesure pour l’imprévisibilité de l’IA générative, qui peut générer des réponses différentes chaque fois qu’on lui pose une question.

« L’IA générative accélère la transformation des entreprises, mais elle crée aussi de nouveaux risques liés à la sécurité. Sans la mise en place de mesures de protection, elle peut éroder la confiance des clients, entacher la réputation des marques, perturber les activités et exposer les entreprises à des sanctions réglementaires, explique Bret Kinsella, directeur exécutif, Fuel iX, à TELUS Numérique. L’expertise en matière d’équipe rouge se fait rare, et de nombreuses organisations peinent à trouver les gens et le temps nécessaires pour suivre le rythme de l’évolution des risques. La solution Fuel iX Fortify aide à combler cette lacune en automatisant les tests de sûreté et de sécurité entourant l’IA et en découvrant les vulnérabilités rapidement afin que les équipes de sécurité puissent atténuer les risques de manière proactive. Surtout, elle est accessible aux utilisateurs non spécialisés et s’appuie sur des données de recherche (site disponible en anglais seulement). Fortify a été conçu comme un système d’alerte précoce de l’IA qui permet de cerner les risques en tout temps, par n’importe quel utilisateur. Elle met également les entreprises en confiance quant au lancement et à l’évolution responsables de leurs applications d’IA. »

Fuel iX Fortify : des fonctions adaptées aux entreprises

Fuel iX Fortify soutient les entreprises de tous les secteurs grâce à ses fonctions de sécurité entourant l’IA.

Conception accessible : L’interface intuitive permet aux équipes techniques et non spécialisées de mener des tests de sécurité entourant l’IA.

: L’interface intuitive permet aux équipes techniques et non spécialisées de mener des tests de sécurité entourant l’IA. Rapports utiles : Des tableaux de bord et des rapports détaillés donnent aux utilisateurs un aperçu clair des vulnérabilités de chaque application d’IA, ce qui facilite la compréhension et l’élimination des risques de sécurité.

: Des tableaux de bord et des rapports détaillés donnent aux utilisateurs un aperçu clair des vulnérabilités de chaque application d’IA, ce qui facilite la compréhension et l’élimination des risques de sécurité. Intégration transparente : S’utilise avec un large éventail d’applications d’IA générative simultanément, sur une seule interface.

: S’utilise avec un large éventail d’applications d’IA générative simultanément, sur une seule interface. Génération avancée d’attaques nouvelles et d’attaques répétitives : Reste à l’affût des menaces et des méthodes d’attaque émergentes au moyen de mises à jour régulières fondées sur les dernières données de recherche.

Application de Fuel iX Fortify en santé

Fuel iX Fortify est déjà utilisé par une autorité sanitaire publique subventionnée au Canada afin de protéger un assistant virtuelqui fournit au public des renseignements sur les carrières. L’assistant virtuel offre une expérience personnalisée et conviviale et aide les personnes à explorer les offres d’emploi dans le secteur des soins de santé de la même manière qu’avec un recruteur, sans donner de conseils médicaux et de réponses nuisibles. Avec Fuel iX Fortify, le client a réduit de 97 % la durée des tests et a pu former des experts non spécialisés en moins de 30 minutes.

Voici ce que le client avait à dire à ce sujet :

« Fuel iX Fortify nous a donné l’assurance que les réponses de notre assistant virtuel étaient sécuritaires, appropriées et respectaient nos normes. Nous avons constaté que la méthode manuelle de l’équipe rouge était lente, que sa portée était limitée et qu’elle produisait des taux d’erreur s’élevant jusqu’à 13 %. Fortify nous a permis de tester minutieusement notre assistant virtuel avant le lancement. Nous savions donc qu’il ne donnerait pas de réponses nuisibles et n’enfreindrait pas les normes de conformité. Cela nous a permis de lancer des initiatives de manière responsable, de protéger notre réputation et de créer une expérience positive et humaine pour les personnes intéressées par une carrière en santé. »

Pour lire l’étude de cas sur l’utilisation de Fuel iX Fortify dans le domaine des soins de santé, visitez : fuelix.ai/resources (site disponible en anglais seulement).

Fuel iX Fortify assure l’avenir de la gouvernance de l’IA en entreprise

Les systèmes d’IA deviennent de plus en plus essentiels aux activités des entreprises. Les essais de sécurité automatisés et évolutifs revêtent donc une importance cruciale. Fuel iX Fortify aide les organisations de toutes tailles à protéger leurs investissements en IA en offrant des mises à jour régulières et des options d’intégration flexibles qui aident à protéger les systèmes à mesure que les menaces évoluent.

Êtes-vous prêts à découvrir les vulnérabilités de vos applications d’IA générative? Pour en savoir plus : fuelix.ai/products/fuel-fortify (site disponible en anglais seulement).

Fuel iX offre une gamme complète de produits d’IA exclusif, notamment (sites disponibles en anglais seulement) :

Fuel iX Copilots : Une plateforme sans code permettant aux employés de l’entreprise de mettre sur pied des copilotes d’IA générative personnalisés, sécurisés et adaptables aux données de l’entreprise, applicables à toutes les équipes.

Une plateforme sans code permettant aux employés de l’entreprise de mettre sur pied des copilotes d’IA générative personnalisés, sécurisés et adaptables aux données de l’entreprise, applicables à toutes les équipes. Fuel iX Agent Trainer : Une application de simulation d’IA qui utilise des situations réalistes de clavardage et de communication vocale pour former les agents du service à la clientèle et améliorer le rendement.

Une application de simulation d’IA qui utilise des situations réalistes de clavardage et de communication vocale pour former les agents du service à la clientèle et améliorer le rendement. Fuel iX Agent Assist : Un assistant d’IA qui soutient les équipes d’expérience client grâce à des résumés, à des fonctionnalités multilingues et à des conseils en temps réel.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique (NYSE et TSX : TIXT) crée des expériences uniques et durables pour les clients et les employés et stimule des transformations numériques axées sur l’avenir qui offrent une valeur aux clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d’ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent la gestion de l’expérience client, les solutions numériques telles que les solutions infonuagiques, l’automatisation par l’IA, les services de conception numérique frontaux et de consultation, les solutions de données et d’IA, y compris la vision informatique, et les services de confiance et de sécurité. Fuel iXMC (site disponible en anglais seulement) est la plateforme exclusive et la gamme de produits de TELUS Numérique qui offrent des capacités d’IA normalisées et des outils de développement d’application et de création de solutions d’entreprise sur mesure pour aider les clients à gérer, à surveiller et à maintenir leurs capacités d’IA générative à l’échelle de leur entreprise.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l’ingéniosité humaine et la compassion pour servir sa clientèle et créer des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d’intervention humaine, nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr.