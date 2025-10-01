プーマがフィットネススポーツの世界的リーダーHYROXとの長期パートナーシップを早期更新 –ワールドシリーズ・オブ・フィットネスレーシング

ドイツ、ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバル・スポーツ企業のプーマは、「ワールドシリーズ・オブ・フィットネスレーシング」HYROXとのパートナーシップを早期に更新・延長しました。HYROXは今シーズン、世界中で130万人以上の参加者を集める見込みです。プーマは2030年まで、業界をリードするNITRO™テクノロジーを搭載したシューズを含む公式スポーツウェアをHYROXに提供し、HYROX世界選手権の唯一のタイトルパートナーとなります。プーマはさらに、3人のHYROXエリート選手と新たに契約し、グローバルブランド・アンバサダーに迎えました。

ランニングとファンクショナル・トレーニングを融合させたスピード感あふれる競技によって業界に大きなムーブメントを見事に生み出したHYROXは、世界で最も急成長しているフィットネス・スポーツです。プーマはこのスポーツの大きな可能性を早い段階で見出し、2017年にハンブルクで開催された最初のレースからHYROXと提携しており、2023年にはグローバルパートナーとなりました。それ以来、プーマはこのパートナーシップを活用し、多くの情熱的な参加者を持つこのスポーツを通じてブランド認知を高める成功のプラットフォームとしてきました。また、アスリートのニーズに合わせたパフォーマンス製品を提供しています。

「近年大きく成長しているHYROXは、スポーツブランドとして当社にとって戦略的に最も重要なパートナーシップの1つであり、NITRO™テクノロジーと業界をリードするPUMAGRIPの組み合わせなど、当社の革新的なパフォーマンス製品を披露する絶好の機会にもなっています」と、プーマの最高経営責任者（CEO）であるアーサー・ホールドは述べています。「当社の製品は、この非常に多面的なスポーツにおけるアスリートのさまざまな要件をサポートし、優れた成果を達成する手助けとなることが証明されています。アスリートやパートナーから寄せられる高い評価は私たちにとって大きな励みとなっており、そのおかげで、スポーツブランドとしての当社の地位はさらに強固なものとなっています。」

今年初め、プーマはアパレルとフットウェアを含むHYROX向けの初となるパフォーマンスコレクションを発表しており、今後数年間にわたりこの展開を拡大していく予定です。さらに、成功を収めているPUMA x HYROXコレクションに、さらなる製品イノベーションやアスリート主導のストーリーテリングを加えながら、引き続き2030年に向けてパートナーシップを進化させていきます。

シーズン最初のメジャー大会（ハンブルク）にて水曜日に行われた発表の一環として、プーマはエリートHYROXアスリート陣の大幅な拡充も発表しました。

プーマの新たなHYROXアンバサダーには、男子オープンダブルスの世界記録保持者ジェイク・ウィリアムソン、女子プロダブルスの世界記録保持者でオーストラリア最速の女性アスリートであるジョアンナ・ヴィートシック、そして2024年男子プロ25-29世界選手権で優勝し、NOCNSF（オランダのオリンピック・パラリンピック選手団の参加を統括する組織）のストレングス&コンディショニングコーチを務めるオランダ人アスリートのヒッデ・ウェールスマが加わりました。

彼らは現在、同競技の60人以上から成るプーマのアスリート陣に加わっており、その中には、新たに2025年HYROX世界チャンピオンとなったリンダ・マイヤー、2024年HYROX世界チャンピオンのメーガン・ジャコビー、そして3度のHYROX世界チャンピオンで男子プロの世界記録保持者ハンター・マッキンタイア他が含まれています。

プーマのブランド&マーケティング担当バイスプレジデントであるリチャード・テシエは次のように述べています。「今後数年間にわたる本パートナーシップの継続は、フィットネスレーシングの成長に対するプーマの取り組みを強化するものであり、HYROXコミュニティ内外で当社のブランド認知を高めるために適したプラットフォームを提供します。さらに、これらの優れたアスリートを当社グローバルチームに迎えることは、次世代のフィットネスタレントを支援し、HYROXレーサーの心をつかむという当社の姿勢を明確に示しています。これにより、プーマはコミュニティにとって最も信頼され、革新的なブランドとしての地位を確立していきます。」

「このパートナーシップは、私たちの歩みにおける重要な節目であり、これまでの進展はまさに目覚ましいものでした。昨年、プーマがすべてのHYROXイベントにおける公式グローバルアパレル&フットウェアパートナーとなったことで、私たちはこの協力関係を強固にしており、そして今回、2030年までのパートナーシップ延長によって、次なる進化の章が開始します」とHYROXの共同創業者であるモリッツ・フ ァ ーステは述べました。「2017年にハンブルクで開催した最初のレースから、プーマは常に私たちと共にありました。これはスポーツ・パートナーシップの世界では非常に珍しいことです。この関係はHYROXのアイデンティティを形作っただけでなく、この競技そのものの成長にとっても真に基盤となるものでした。このパートナーシップの延長により、私たちはイノベーションの限界に挑み続け、アスリートにインスピレーションを与え、そしてHYROXが世界中のあらゆるレベルの競技者に開かれた存在であり続けることを保証します。プーマの『Go Wild』という哲学は、恐れず、真摯で、絶え間なく突き進むというHYROXの精神と自然に一致しています。私たちは共に、困難な限界に挑み続け、個々が持つ可能性を最大限に引き出せるよう力を与えていくことを楽しみにしています。」

HYROXは前年比で100%という驚異的な成長を遂げ、その人気はますます高まっています。2024/25シーズンには74のイベントが開催され、65万人以上の参加者を集めました。この競技の勢いが続く中、2025/26シーズンには100以上のイベントが開催予定で、2026年までに130万人の参加者を動員することが見込まれており、HYROXは世界的なフィットネス現象としての地位を確固たるものにしています。

契約延長の早期更新という特別な節目を祝し、プーマはHYROXの本拠地であるHamburg Exhibition Hallsにおいて、4日間にわたる充実したイベントに参加します。本イベントではシーズン最初のメジャー大会が開催され、トップアスリートたちが最高レベルで競い合うエリートレースが中心となります。1万5,000人を超えるアスリートが、力と持久力の究極の試練に挑み、今後5年間におけるプーマのHYROXへのビジョンが本格的に展開し始めます。

PUMA Go Wildの詳細については www.puma.com をご確認いただくか、ソーシャルメディア（@PUMA）をフォローし、その歩みをご覧ください。

プーマについて

プーマは、フットウエア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。75年以上にわたり、プーマは世界で最も速いアスリートをサポートする商品を作ることで、スポーツと文化を絶え間なく前進させてきました。プーマは、スポーツと自己表現を再定義し、アスリートと消費者が自分らしさを大切にしながら最高のパフォーマンスを発揮できるよう力を与えることに尽力しています。また、イノベーション、真実性、そして喜びに焦点を当て、パフォーマンスとスポーツスタイルの限界を押し広げ続けています。プーマは、サッカー、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、パフォーマンスとスポーツにインスパイアされたライフスタイル商品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションにより、スポーツの感性をストリート文化やファッションに反映させています。プーマ・グループは、プーマ、コブラ・ゴルフ、stichdブランドを所有しています。当社は120か国以上で商品を販売し、全世界で約20,000人の従業員を抱え、ドイツのヘルツォーゲンアウラハに本社を構えています。

HYROXについて

HYROXは、1億人の人生にインスピレーションを与え、影響を及ぼすことを目的に設計されたイベント、トレーニング、コーチングのグローバル・エコシステムです。8回の1kmランと8つのワークアウト・ステーションから成る独自のレース形式を基盤としており、フィットネス競技におけるゴールドスタンダードを確立し、オリンピック種目としての承認を目指しています。トレーニングと競技の持つ変革力を通じて世界中のジムコミュニティをつなぐことで、HYROXはフィットネスの文化的中核となっています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。