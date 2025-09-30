FoodChain ID en Agmatix werken samen om regeneratieve landbouw te bevorderen met AI-aangedreven certificering

FAIRFIELD, Iowa & DURHAM, N.C.--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID, een wereldleider op het gebied van duurzaamheidscertificering en voedseltechnologiediensten, en Agmatix, een landbouwtechnologisch bedrijf dat toonaangevend is op het gebied van gegevensgestuurde landbouwkundige inzichten, kondigen hun strategische samenwerking aan om regeneratieve landbouw te bevorderen met meetbaar rendement op investeringen. Het partnerschap biedt antwoord op de toenemende vraag voor betrouwbare, transparante en resultaatgerichte benaderingen voor regeneratieve landbouw door bedrijven geloofwaardigheid door certificaties en gegevensgestuurde praktische inzichten te bieden.

Via het partnerschap zullen FoodChain ID's gecertificeerde klanten toegang hebben tot RegenIQ, Agmatix's eigen AI-aangedreven model dat is ontworpen om de invoering van regeneratieve landbouw te bespoedigen. RegenIQ stelt bedrijven in staat om regeneratieve praktijken te beoordelen, prioritiseren en bewaken bij hun activiteiten. Dit stelt bedrijven in staat om voorrang te geven aan acties die meetbare milieu- en economische resultaten leveren.

