Společnost MidOcean Energy patřící do skupiny EIG získává podíl ve společnosti LNG Canada od společnosti PETRONAS
LONDÝN--(BUSINESS WIRE)--Společnost MidOcean Energy („MidOcean“), zabývající se zkapalněným zemním plynem (LNG), založená a spravovaná skupinou EIG, předním institucionálním investorem v globálním energetickém a infrastrukturním sektoru, dnes oznámila, že uzavřela definitivní dohody o získání 20% podílu v klíčových subjektech společnosti PETRONAS v Kanadě.
Transakce zahrnuje 20% podíl ve společném podniku North Montney Upstream Joint Venture („NMJV“), který drží upstreamové investice společnosti PETRONAS v Kanadě, a 20% podíl ve společnosti North Montney LNG Limited Partnership („NMLLP“), která drží 25% podíl společnosti PETRONAS v projektu LNG Canada.
Společnost LNG Canada je prvním kanadským projektem na vývoz LNG a představuje strategicky významný rozvoj v oblasti dodávek LNG do Asie za konkurenceschopné ceny. Společnost LNG Canada dodala svou první zásilku LNG na začátku tohoto roku.
NMJV je partnerství, které vlastní více než 800 000 akrů těžebních práv s 53 biliony kubických stop zásob a podmíněných zdrojů.
Po dokončení transakce bude MidOcean zastávat pozici v integrovaném hodnotovém řetězci, který zahrnuje upstreamový rozvoj zdrojů v North Montney a downstreamové zkapalňování a export prostřednictvím LNG Canada prostřednictvím své účasti v NMLLP. Díky tomuto partnerství s PETRONAS bude MidOcean schopna zajistit objem LNG ve výši 0,7 MTPA s potenciálem růstu v rámci 2. fáze projektu LNG Canada.
R. Blair Thomas, předseda MidOcean a generální ředitel EIG, řekl: „Tato transakce představuje důležitý milník v růstu společnosti MidOcean. Jsme hrdí na to, že se můžeme připojit k PETRONAS v jeho úsilí dodávat spolehlivý a levný LNG na globální trhy. Naše účast dále posiluje portfolio MidOcean, zajišťuje významný odběr LNG a posiluje náš závazek budovat diverzifikovaný a odolný obchod s LNG pro příští desetiletí.“
De la Rey Venter, generální ředitel MidOcean, uvedl: „Jsme nadšeni, že můžeme uzavřít toto dlouhodobé partnerství se společností PETRONAS, lídrem v odvětví LNG a společností, kterou respektujeme. Tato investice jasně odráží naše přesvědčení o budoucnosti LNG a jeho dlouhodobé roli při zajišťování globální energetické bezpečnosti a podpoře praktické a cenově dostupné energetické transformace.“
Transakce by měla být uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025, s výhradou obvyklých regulačních schválení.
Finančním poradcem společnosti MidOcean byla společnost RBC Capital Markets a právním poradcem společnost Latham & Watkins.
O společnosti EIG
EIG je předním institucionálním investorem v globálním energetickém a infrastrukturním sektoru s aktivy ve výši 23,8 miliardy dolarů ke dni 30. června 2025. EIG se specializuje na soukromé investice do energetiky a energetické infrastruktury na globální úrovni. Během své 42leté historie investovala EIG 51,3 miliardy dolarů do energetického sektoru prostřednictvím 420 projektů nebo společností ve 44 zemích na šesti kontinentech. Mezi klienty EIG patří mnoho předních penzijních fondů, pojišťoven, nadačních fondů, nadací a státních investičních fondů v USA, Asii a Evropě. EIG má sídlo ve Washingtonu, D.C. a pobočky v Houstonu, Londýně, Sydney, Rio de Janeiru, Hongkongu a Soulu.
O společnosti MidOcean Energy
MidOcean Energy, společnost zabývající se LNG, založená a spravovaná společností EIG, usiluje o vybudování diverzifikovaného, odolného a nákladově a uhlíkově konkurenceschopného globálního portfolia LNG. Odráží to přesvědčení společnosti EIG, že LNG je klíčovým prvkem globálního energetického systému s nižšími emisemi uhlíku, který je konkurenceschopný a bezpečnější. MidOcean Energy má rozmanité zájmy v oblasti LNG, včetně Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG a Peru LNG. Společnost vede De la Rey Venter, 27letý veterán v oboru, který zastával řadu vedoucích pozic, včetně globálního ředitele pro LNG ve společnosti Shell Plc.
Další informace naleznete na webových stránkách MidOcean Energy na adrese www.midoceanenergy.com nebo na webových stránkách EIG na adrese www.eigpartners.com.
