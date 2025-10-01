-

Parse Biosciences amplia l'accesso globale certificando Single Cell Discoveries come fornitore di servizi

Il sodalizio amplia l'accesso all'analisi di singole cellule di alta qualità e scalabile per i ricercatori

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, il leader nel sequenziamento scalabile e accessibile di singole cellule, è lieta di accogliere l'azienda olandese Single Cell Discoveries come ultimo membro del suo Programma Certified Service Provider (CSP). Come fornitore certificato, Single Cell Discoveries estenderà l'accesso alla tecnologia delle singole cellule, abbinandola a un team dedicato unicamente alla scienza delle singole cellule per supportare i ricercatori a livello europeo e mondiale.

Creato nel 2024, il CSP Program connette i ricercatori con collaboratori rigorosamente selezionati per assegnare esternamente progetti di singole cellule di ogni dimensione.

