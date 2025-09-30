AT&T elige a STREAMWIDE para promover la aplicación para misiones críticas de la próxima generación FirstNet para mejorar la seguridad pública en Estados Unidos

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--AT&T ha seleccionado STREAMWIDE para promover su solución para misiones críticas de la próxima generación para FirstNet®, creada con AT&T, la única red construida con los servicios de emergencia de Estados Unidos y pensada para ellos. Actualmente, FirstNet asiste a más de 30.000 agencias y organizaciones especializadas en seguridad pública.

Con base en el estándar 3GPP para servicios de misión crítica (MCX, por sus siglas en inglés), que abarca la función que permite pulsar un botón para hablar (push-to-talk), video, datos y pedidos y despachos, esta solución introduce capacidades de última generación que van mucho más allá de las redes de radio tradicionales que usan en la actualidad los servicios de emergencia, en particular, la policía, los bomberos, los servicios médicos de emergencia y demás servicios críticos.

Con esta colaboración, AT&T integra en su cartera la tecnología de STREAMWIDE para misiones críticas, cuya eficacia ha sido demostrada en el campo, creando así una solución de vanguardia diseñada para los entornos más exigentes.

Las organizaciones de seguridad pública y de misiones críticas tendrán estas ventajas principales:

Servicios de MCX compatibles con 3GPP que ofrecen la función push-to-talk, multimedia segura, geolocalización, video en tiempo real, mensajería segura y mucho más, en una amplia gama de dispositivos.

que ofrecen la función push-to-talk, multimedia segura, geolocalización, video en tiempo real, mensajería segura y mucho más, en una amplia gama de dispositivos. Interoperabilidad a gran escala con la tecnología InterWorking Function (IWF), diseñada según los estándares de la industria, que facilita la comunicación entre los usuarios de banda ancha de la próxima generación y casi cualquier sistema de radio móvil terrestre, en lo que representan la primera implementación a gran escala de IWF según los estándares 3GPP.

con la tecnología InterWorking Function (IWF), diseñada según los estándares de la industria, que facilita la comunicación entre los usuarios de banda ancha de la próxima generación y casi cualquier sistema de radio móvil terrestre, en lo que representan la primera implementación a gran escala de IWF según los estándares 3GPP. Facilita la transición de los sistemas de radio móvil terrestre, como P25, a las plataformas celulares avanzadas de 4G y 5G .

de los sistemas de radio móvil terrestre, como P25, a las plataformas celulares avanzadas de 4G y 5G . Prioridad y preferencia para los equipos de socorristas en la red FirstNet.

para los equipos de socorristas en la red FirstNet. Confiabilidad demostrada gracias a las numerosas plataformas georedundantes a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos.

Este proyecto representa un enorme avance para STREAMWIDE en Estados Unidos, lo cual demuestra el nivel de confianza en su tecnología que deposita un importante operador de seguridad pública. Las soluciones de STREAMWIDE ya han sido implementadas y validadas con éxito por diversas organizaciones de seguridad pública y equipos de socorristas en Europa y otros continentes, y este contrato ratifica su liderazgo mundial.

Al respecto, Pascal Beglin, director general de STREAMWIDE, comentó:

"Para nosotros es un orgullo poder suministrar esta tecnología de primera clase para misiones críticas. Esta colaboración con un líder mundial en telecomunicaciones y una organización líder en seguridad pública demuestra una vez más la confianza que se han ganado nuestras soluciones. Destaca la madurez de nuestra tecnología y el valor único que aportamos al ayudar a las agencias a adoptar sin complicaciones las plataformas de 4G y 5G más innovadoras, al tiempo que garantizamos la plena interoperabilidad con sus sistemas actuales. Es un honor para nosotros llevar esta nueva tecnología a las comunidades de la seguridad pública".

Pascal Beglin, director general de STREAMWIDE, agregó:

"Haber sido elegidos por AT&T para prestar servicios para misiones críticas en un proyecto de seguridad pública a esta escala enorme es un reconocimiento enorme de nuestra experiencia. Con más de 30.000 organismos y organizaciones de seguridad pública en FirstNet, esta implementación será una referencia a nivel mundial y pondrá de manifiesto la capacidad de STREAMWIDE para ofrecer innovación, resiliencia y seguridad a gran escala".

Por su parte, Matt Walsh, vicepresidente adjunto de Productos de FirstNet y Next Generation 9-1-1, señaló:

"Siendo socios del sector de la seguridad pública, siempre buscamos los mejores colaboradores para innovar en favor de los equipos de socorristas y primera intervención. Trabajamos para crear plataformas mejores y evolucionar con las necesidades de la seguridad pública. La trayectoria demostrada de STREAMWIDE nos ayudará a brindarle a la comunidad de la seguridad pública de Estados Unidos la flexibilidad necesaria para que puedan adaptarse a cualquier emergencia que surja".

Con esta colaboración, STREAMWIDE y AT&T ratificarán su liderazgo en materia comunicaciones para misiones críticas. Juntos, se comprometen a suministrar tecnología segura, fiable y adaptable a los cambios futuros a quienes protegen las comunidades y gestionan las operaciones críticas todos los días.

FirstNet y el logotipo de FirstNet son marcas comerciales y marcas de servicio registradas de First Responder Network Authority. El resto de las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Acerca de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW - FR0010528059)

STREAMWIDE es líder mundial reconocido, especializado en soluciones de comunicación seguras para misiones críticas y operaciones críticas del negocio. STREAMWIDE se ha ganado la confianza de diversos organismos de seguridad pública y empresas de todo el mundo, porque ofrece plataformas innovadoras que combinan resiliencia, interoperabilidad y facilidad de uso. Gracias a sus soluciones, las organizaciones de seguridad pública, defensa, energía, transporte e industria pueden colaborar con más eficiencia, responder más rápidamente y operar con la máxima seguridad en los entornos más exigentes.

Para más información, visítenos en http://www.streamwide.com

Más información para los inversores: www.streamwide.com/en/investors/

Acerca de AT&T

Ayudamos a más de 100 millones de familias, amigos y vecinos de Estados Unidos, además de casi 2500 millones de empresas, a conectarse con más posibilidades. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años, hasta nuestras ofertas actuales de Internet inalámbrico 5G y multigigabit, en @ATT innovamos para mejorar la vida de la gente. Para saber más sobre AT&T Inc. (NYSE:T). Visítenos en about.att.com. Más información para los inversores en investors.att.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.