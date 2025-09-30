-

Andersen Consulting擴展模里西斯和塞席爾業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過新增合作公司Perigeum Capital Ltd強化業務能力，後者是總部位於模里西斯並在塞席爾設有辦事處的一流企業財務顧問公司。

Perigeum Capital提供一系列全面的專業服務，包括企業財務顧問、資本市場解決方案、購併、估值、IT顧問、法規遵循、公司治理和ESG顧問。憑藉在本地、區域和國際監管環境方面的專業知識，該公司與各組織在其成長和轉型歷程中展開合作。該公司的能力因在技術領域的專業知識而得到強化——包括AI、網路安全以及資料和分析——從而提升其核心顧問服務的深度和韌性。這種整合式方法使Perigeum Capital成為提供全面顧問和技術解決方案的單一可靠資源。

Perigeum Capital董事總經理Shamin A. Sookia表示：「與Andersen Consulting合作使我們能夠為客戶提供真正的全球視角，同時保持Perigeum Capital獨有的高接觸服務和市場洞察力。這種合作將為尋求取得國際資本、追求策略交易或擴充全球業務版圖的客戶打開新大門。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「隨著我們不斷強化全球平台，Perigeum Capital在企業財務、法規遵循和顧問服務方面為我們增添了寶貴的能力，尤其是在新興市場。他們的創業精神、監管專長和專業洞察力與我們為全球客戶提供順暢跨境服務的目標相輔相成。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

