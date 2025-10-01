MidOcean Energy di EIG rileverà una partecipazione in LNG Canada da PETRONAS

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (“MidOcean”), società di gas naturale liquefatto (GNL) formata e gestita da EIG, investitore istituzionale tra i più importanti nei settori globali dell'energia e delle infrastrutture, oggi ha annunciato di aver stipulato accordi definitivi per acquisire una partecipazione del 20% nelle entità principali di PETRONAS in Canada.

La transazione comprende una partecipazione del 20% nella North Montney Upstream Joint Venture (“NMJV”), che detiene l'investimento a monte di PETRONAS in Canada, e una partecipazione del 20% nella North Montney LNG Limited Partnership (“NMLLP”), titolare di una quota di partecipazione del 25% di PETRONAS nel LNG Canada Project.

LNG Canada è il primo progetto canadese di esportazione di GNL e rappresenta uno sviluppo strategicamente significativo di fornitura di GNL in Asia a costi competitivi di fornitura. LNG Canada ha inviato il suo primo carico di GNL all'inizio di quest'anno.

NMJV è una partnership che detiene più di 800.000 acri lordi di diritti minerari con 53 trilioni di piedi cubi di giacimenti e risorse contingenti.

Una volta completata la transazione, MidOcean avrà una posizione sull'intera catena integrata del valore, che comprende lo sviluppo delle risorse a monte nel North Montney e la liquefazione e l'esportazione a valle attraverso LNG Canada grazie alla sua partecipazione in NMLLP. Questa partnership con PETRONAS consentirà a MidOcean di assicurare un volume di GNL associato pari 0,7 MTPA (milioni di tonnellate all'anno) con il potenziale di crescita attraverso la Fase 2 di LNG Canada.

R. Blair Thomas, Presidente di MidOcean e CEO di EIG, ha dichiarato: “Questa transazione segna un importante traguardo nel percorso di crescita di MidOcean. Siamo orgogliosi di unirci a PETRONAS nel suo impegno a fornire GNL affidabile e a basso costo ai mercati globali. La nostra partecipazione potenzia ulteriormente il portafoglio di MidOcean, garantisce un acquisto significativo di GNL e rafforza il nostro impegno a costruire un'attività di GNL diversificata e resiliente per decenni a venire”.

De la Rey Venter, CEO di MidOcean, ha commentato: “Siamo entusiasti di entrare in questo sodalizio a lungo termine con PETRONAS, un'azienda leader nel settore del GNL per la quale nutriamo un profondo rispetto. Questo investimento è un chiaro riflesso della nostra fiducia nel futuro del GNL e del suo ruolo a lungo termine per aiutare a fornire la sicurezza energetica a livello globale e per sostenere una transizione energetica pratica ed economica”.

La conclusione della transazione è prevista per il quarto trimestre 2025 ed è soggetta alle consuete autorizzazioni normative.

RBC Capital Markets ha fornito la consulenza finanziaria a MidOcean, mentre Latham & Watkins ha fornito la consulenza legale.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nei settori globali delle infrastrutture e dell'energia, con 23,8 miliardi di dollari USA in gestione al 30 giugno 2025. Specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all'energia in tutto il mondo, nel corso della sua storia lunga 42 anni EIG ha investito 51,3 miliardi di dollari nel settore energetico attraverso 420 progetti o aziende in 44 Paesi di sei continenti. I clienti di EIG comprendono molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul.

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, un’impresa operante nel settore GNL creata e gestita da EIG, si impegna per sviluppare un portafoglio di prodotti e servizi GNL globale competitivo in termini di impronta di carbonio e costi, resiliente e diversificato, rispecchiando il convincimento di EIG che il GNL sia un elemento critico per un sistema energetico globale a bassa impronta di carbonio, sicuro e più competitivo. MidOcean Energy è guidata da De la Rey Venter, un veterano del settore in cui vanta 27 anni di esperienza e che ha ricoperto diversi incarichi esecutivi senior tra cui Direttore globale GNL presso Shell Plc.

Per maggiori informazioni, visitare il sito di MidOcean Energy, www.midoceanenergy.com oppure il sito di EIG, www.eigpartners.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.