AT&T choisit STREAMWIDE pour fournir l'application critique de nouvelle génération de FirstNet, destinée à la sécurité publique aux États-Unis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--AT&T a choisi STREAMWIDE pour fournir sa solution de communications critiques sécurisées de nouvelle génération pour FirstNet®, Built with AT&T, le seul réseau de communication construit avec et pour les services d'urgences américains. Actuellement, FirstNet accompagne plus de 30.000 agences et organisations de sécurité publique.

Basée sur la norme 3GPP pour les services critiques sur réseaux mobiles (MCX : Push-to-Talk, vidéos, données, salles de commandement etc.), la solution introduit des capacités de nouvelle génération qui vont bien au-delà des réseaux radio numériques traditionnels actuellement utilisés par les agents de premier secours, notamment la police, les pompiers, les ambulances et d'autres services d'urgences critiques.

Grâce à cette collaboration, AT&T intègre la technologie critique et éprouvée de STREAMWIDE à son portefeuille, créant ainsi une solution de pointe conçue pour les environnements les plus exigeants.

Les principaux avantages pour les organismes de sécurité publique en charge de missions critiques sont les suivants :

Services MCX conformes à la norme 3GPP offrant des fonctionnalités de push-to-talk, de multimédia sécurisé, de géolocalisation, de vidéo en temps réel, de messagerie sécurisée etc. sur une large gamme d'appareils mobiles ;

offrant des fonctionnalités de push-to-talk, de multimédia sécurisé, de géolocalisation, de vidéo en temps réel, de messagerie sécurisée etc. sur une large gamme d'appareils mobiles ; Interopérabilité à grande échelle grâce à la technologie IWF ( InterWorking Function) , qui permet la communication entre les utilisateurs cellulaires et pratiquement tous les systèmes de radiocommunications mobiles terrestres traditionnels — marquant le premier déploiement à grande échelle de l'IWF selon les normes 3GPP ;

grâce à la technologie IWF ( , qui permet la communication entre les utilisateurs cellulaires et pratiquement tous les systèmes de radiocommunications mobiles terrestres traditionnels — marquant le premier déploiement à grande échelle de l'IWF selon les normes 3GPP ; Transition en douceur des radios numériques traditionnelles (LMR/P25) vers les plateformes cellulaires 4G et 5G avancées ;

des radios numériques traditionnelles (LMR/P25) vers les plateformes cellulaires 4G et 5G avancées ; Qualité de service garantie grâce à une intégration complète avec le réseau avancé d'AT&T, permettant la préemption et la gestion de la qualité de service ;

grâce à une intégration complète avec le réseau avancé d'AT&T, permettant la préemption et la gestion de la qualité de service ; Fiabilité assurée grâce à plusieurs plateformes géo-redondées à travers les États-Unis.

Ce projet marque une avancée stratégique et décisive pour STREAMWIDE aux États-Unis, soulignant la confiance accordée à sa technologie par un opérateur majeur dans le domaine de la sécurité publique.

Les solutions STREAMWIDE ont déjà été déployées et validées avec succès par des organismes et des agents de sécurité publique en Europe et sur d'autres continents. Ce projet confirme le leadership mondial de STREAMWIDE en matière de communications critiques.

Pascal Beglin, Président Directeur Général de STREAMWIDE, a déclaré :

"Nous sommes fiers de fournir une technologie de renommée mondiale pour les missions critiques. Cette collaboration avec un leader mondial des télécommunications et un organisme de sécurité publique de premier plan aux États-Unis démontre, une fois de plus, la confiance accordée à nos solutions. Elle souligne la maturité de notre technologie et la valeur unique que nous apportons en aidant les organisations et leurs utilisateurs à migrer en douceur vers des plateformes 4G/5G innovantes, tout en garantissant une interopérabilité totale avec leurs systèmes de communication existants. Nous sommes honorés d'apporter cette nouvelle technologie aux professionnels de la sécurité publique outre-Atlantique."

Pascal Beglin a ajouté :

"Le fait d'avoir été sélectionnés par AT&T pour fournir des services critiques à un projet de sécurité publique d'une telle envergure constitue une formidable reconnaissance de notre expertise. Avec jusqu'à 30.000 agences et organisations de sécurité publique sur FirstNet, ce déploiement fera figure de référence mondiale, démontrant la capacité de STREAMWIDE à fournir innovation, résilience et sécurité à grande échelle."

Matt Walsh, Vice-Président adjoint chargé des solutions FirstNet et Next Generation 9-1-1 chez AT&T, a déclaré :

"En tant que partenaire de la sécurité publique, nous sommes toujours à la recherche des meilleures collaborations pour innover au service des premiers secours. Nous nous efforçons de créer les meilleures plateformes et d'évoluer en fonction des besoins de la sécurité publique. L'expertise éprouvée de STREAMWIDE nous aidera à donner aux services de sécurité publique américains la flexibilité nécessaire pour s'adapter à toutes les situations d'urgences auxquelles ils pourraient être confrontés".

Grâce à ce partenariat, STREAMWIDE et AT&T réaffirment leur leadership dans le domaine des communications critiques. Ensemble, ils s'engagent à fournir une technologie sécurisée, fiable et évolutive à ceux qui protègent les populations et gèrent quotidiennement des opérations critiques.

FirstNet et le logo FirtsNet sont des marques déposées et des marques de service de la First Responder Network Authority. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de STREAMWIDE

STREAMWIDE est un leader mondial reconnu dans le domaine des solutions sécurisées de communications et d'activités critiques. Reconnu par les organismes de sécurité publique et les entreprises du monde entier, STREAMWIDE fournit des plateformes innovantes qui allient résilience, interopérabilité et facilité d'utilisation. Ses solutions permettent aux organisations des secteurs de la sécurité publique, de la défense, de l'énergie, des transports et de l'industrie de collaborer plus efficacement, de réagir plus rapidement et d'opérer avec une sécurité maximale dans les environnements les plus exigeants.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.streamwide.com et sur https://www.streamwide.com/en/investors/

À propos d'AT&T

Nous aidons plus de 100 millions de familles, d'amis et de voisins américains, ainsi que près de 2,5 millions d'entreprises, à se connecter à de nouvelles possibilités. Depuis le premier appel téléphonique il y a plus de 140 ans jusqu'à nos offres 5G sans fil et Internet multi-gigabit d'aujourd'hui, chez @ATT, nous innovons pour améliorer la vie des gens. Pour plus d'informations sur AT&T Inc. (NYSE:T), rendez-vous sur about.att.com. Les investisseurs peuvent en savoir plus sur investors.att.com.