-

L&T Technology Services obtiene un programa plurianual de 100 millones de dólares de un fabricante estadounidense de equipos industriales

Asociación estratégica dentro del segmento de Sostenibilidad de LTTS para acelerar la innovación, automatización y transformación habilitada por la IA en la ingeniería de productos y operaciones

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial en servicios de consultoría de IA, digitales y de I+D de ingeniería, acaba de anunciar un importante hito en su segmento de Sostenibilidad tras la firma de un contrato plurianual de 100 millones de dólares con un fabricante de equipos industriales con sede en EE. UU. que suministra a la cadena de valor de semiconductores.

Según los términos del acuerdo, LTTS respaldará las iniciativas de los clientes dirigidas al desarrollo de nuevos productos, ingeniería de mantenimiento, ingeniería de valor y automatización de plataformas, gracias a su profunda experiencia en IA, visión por ordenador y tecnologías de automatización de última generación.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Industry:

L&T Technology Services Limited

NSE:LTTS
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Japanese

Contacts

Contacto para los medios:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

More News From L&T Technology Services Limited

Resumen: L&T Technology Services y Siemens se asocian para llevar a cabo una transformación con tecnología de IA en ingeniería de procesos y fabricación inteligente

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, tecnología digital y ER&D, ha anunciado la ampliación de su colaboración con Siemens Limited, empresa tecnológica líder centrada en la industria, las infraestructuras y la movilidad. El objetivo de esta colaboración es fomentar el avance de la simulación de máquinas y líneas y la tecnología IIoT y establecer un nuevo referente en materia de innovaci...

Resumen: Se abre el plazo de presentación de candidaturas para la cuarta edición de los Digital Engineering Awards otorgados por L&T Technology Services, ISG y CNBC-TV18

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), empresa líder mundial en servicios de consultoría de IA, digitales y de I+D de ingeniería, acaba de anunciar la cuarta edición de los premios anuales Digital Engineering Awards, presentados en colaboración con Information Services Group (ISG), empresa internacional de investigación y asesoramiento tecnológico centrado en la IA, y CNBC-TV18, principal canal de noticias empresariales de la India. Los Digital Engineerin...

Resumen: L&T Technology Services se une al MIT Media Lab para colaborar en innovaciones basadas en IA

EDISON, Nueva Jersey, y BOSTON, Massachussets--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial en servicios de consultoría de IA, digital y I+D de ingeniería, acaba de anunciar un acuerdo de adhesión plurianual con el MIT Media Lab, una de las instituciones de investigación más prestigiosas a nivel mundial. Como miembro del consorcio Lab, LTTS pretende explorar los avances de próxima generación en inteligencia artificial (IA), subrayando así su compromiso de...
Back to Newsroom