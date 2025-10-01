L&T Technology Services obtiene un programa plurianual de 100 millones de dólares de un fabricante estadounidense de equipos industriales

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder mundial en servicios de consultoría de IA, digitales y de I+D de ingeniería, acaba de anunciar un importante hito en su segmento de Sostenibilidad tras la firma de un contrato plurianual de 100 millones de dólares con un fabricante de equipos industriales con sede en EE. UU. que suministra a la cadena de valor de semiconductores.

Según los términos del acuerdo, LTTS respaldará las iniciativas de los clientes dirigidas al desarrollo de nuevos productos, ingeniería de mantenimiento, ingeniería de valor y automatización de plataformas, gracias a su profunda experiencia en IA, visión por ordenador y tecnologías de automatización de última generación.

