Andersen Consulting pogłębia zdolności na Mauritiusie i Seszelach

Andersen Consulting zwiększa zdolności, nawiązując współpracę z firmą Perigeum Capital Ltd, wiodącym dostawcą usług doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, która prowadzi działalność za pośrednictwem siedziby głównej na Mauritiusie oraz oddziału na Seszelach.

Perigeum Capital oferuje kompleksowy zestaw profesjonalnych usług obejmujących doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw, rozwiązania z zakresu rynków kapitałowych, fuzji i przejęć, wyceny, konsultacje informatyczne, doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego oraz w dziedzinie ESG. Firma, której wiedza fachowa obejmuje przepisy lokalne, regionalne i międzynarodowe, współpracuje z organizacjami przez cały cykl rozwoju i transformacji. Jej zdolności pogłębia specjalistyczna znajomość technologii, w tym w zakresie AI, cyberbezpieczeństwa oraz danych i analiz, które zwiększają potencjał i odporność jej podstawowych usług doradczych. Dzięki temu zintegrowanemu podejściu Perigeum Capital stanowi jedno rzetelne źródło kompleksowych rozwiązań doradczych i technologicznych.

– Współpraca z Andersen Consulting pozwala nam zaoferować klientom prawdziwie globalną perspektywę przy zachowaniu wysoce spersonalizowanej obsługi i znajomości rynku, z której słynie Perigeum Capital – powiedział Shamin A. Sookia, dyrektor zarządzający Perigeum Capital. – Ta współpraca otwiera nowe możliwości dla naszych klientów pragnących zyskać dostęp do międzynarodowego kapitału, dokonywać strategicznych transakcji lub zwiększyć zasięg prowadzonej działalności na całym świecie.

– Nie ustajemy w wysiłkach na rzecz pogłębienia naszej globalnej platformy, a dołączenie Perigeum Capital zapewnia cenne zdolności w zakresie finansów przedsiębiorstw, zgodności z przepisami i usług doradczych, zwłaszcza na rynkach wschodzących – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej przedsiębiorcze podejście, znajomość przepisów i profesjonalna wiedza stanowią dopełnienie naszych starań na rzecz realizacji celu, jakim jest zapewnienie kompleksowych usług w wymiarze transgranicznym na rzecz klientów z całego świata.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

