Thermo Fisher Scientific presenta la Thermo Fisher Connect Platform al Lab of the Future Europe
Il nostro stand dimostrerà l'automazione connessa senza interruzione e il software intelligente alimentato dall'IA
WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Thermo Fisher Scientific, l'azienda leader mondiale al servizio della scienza, sponsorizza Lab of the Future Europe questa settimana ad Amsterdam, Paesi Bassi, e dimostrerà come la Thermo Fisher™ Connect Platform della società può integrare i laboratori e prepararli per il futuro.
Dall'ambizione digitale all'intelligenza automatizzata
Nei settori farmaceutico e delle scienze della vita, la trasformazione digitale non è più una questione di se è veloce, ma di quanto è veloce. Molti laboratori rimangono bloccati in un circolo vizioso di debito tecnico e informatica obsoleta.
