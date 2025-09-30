-

Thermo Fisher Scientific presenta la Thermo Fisher Connect Platform al Lab of the Future Europe

Il nostro stand dimostrerà l'automazione connessa senza interruzione e il software intelligente alimentato dall'IA

WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Thermo Fisher Scientific, l'azienda leader mondiale al servizio della scienza, sponsorizza Lab of the Future Europe questa settimana ad Amsterdam, Paesi Bassi, e dimostrerà come la Thermo Fisher™ Connect Platform della società può integrare i laboratori e prepararli per il futuro.

Dall'ambizione digitale all'intelligenza automatizzata

Nei settori farmaceutico e delle scienze della vita, la trasformazione digitale non è più una questione di se è veloce, ma di quanto è veloce. Molti laboratori rimangono bloccati in un circolo vizioso di debito tecnico e informatica obsoleta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

