L&T Technology Services si aggiudica un programma pulierannale di 100 milioni di dollari da un produttore di attrezzature industriali con sede negli USA

La collaborazione strategica nel segmento della sostenibilità di LTTS promuoverà innovazione, automazione e una trasformazione abilitata all'IA nei settori di ingegneria dei prodotti e operazioni

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader mondiale nei servizi di consulenza IA, digitali ed ER&D, ha annunciato oggi di aver raggiunto un importante traguardo nel proprio segmento di sostenibilità con la firma di un accordo pluriennale per 100 milioni di USD con un produttore di attrezzature industriali con sede negli USA che si rivolge alla catena di valore dei semiconduttori.

In virtù dell'accordo, LTTS sosterrà le iniziative del cliente negli ambiti di sviluppo di nuovi prodotti, ingegneria di sostegno, ingegneria del valore e automazione delle piattaforme, avvalendosi della propria vasta esperienza nei settori di IA, visione artificiale e tecnologie di automazione di prossima generazione.

