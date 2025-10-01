Spółka MidOcean Energy należąca do EIG ma nabyć udziały w LNG Canada od PETRONAS

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy („MidOcean”), spółka działająca w branży LNG, założona i zarządzana przez EIG, wiodącego inwestora instytucjonalnego w globalnych sektorach energii i infrastruktury, poinformowała dzisiaj o zawarciu ostatecznych umów w sprawie objęcia 20% udziałów w kluczowych podmiotach należących do PETRONAS w Kanadzie.

Przedmiotem transakcji jest 20% udziałów w konsorcjum North Montney Upstream Joint Venture („NMJV”), które utrzymuje inwestycje PETRONAS na rynku eksploracji i wydobycia w Kanadzie, oraz 20% udziałów w podmiocie North Montney LNG Limited Partnership („NMLLP”), który posiada 25% udziałów kapitałowych PETRONAS w przedsięwzięciu LNG Canada.

LNG Canada to pierwsze kanadyjskie przedsięwzięcie związane z eksportem LNG, stanowiące istotny, strategiczny krok w kierunku dostarczania LNG do Azji po konkurencyjnych kosztach dostawy. Na początku roku przedsięwzięcie LNG Canada dokonało pierwszego transportu LNG.

Konsorcjum NMJV stanowi partnerstwo mające w posiadaniu ponad 800 000 akrów brutto z prawami do kopalin i złóż mineralnych oraz 53 bln stóp kwadratowych rezerw i zasobów warunkowych.

W następstwie finalizacji transakcji MidOcean zyska pewną rolę w kompleksowym łańcuchu dostaw, od rozwoju działalności wydobywczej w zakresie zasobów w północnej formacji Montney po skraplanie gazu do postaci LNG i jego eksport za pośrednictwem LNG Canada dzięki udziałom w NMLLP. W drodze tego partnerstwa z PETRONAS MidOcean zyska możliwość zabezpieczenia powiązanego wolumenu LNG na poziomie 0,7 MTPA, która to wartość może jeszcze wzrosnąć w fazie 2 przedsięwzięcia LNG Canada.

– Ta transakcja wyznacza ważny etap w rozwoju MidOcean. Jesteśmy dumni z możliwości dołączenia do PETRONAS w wysiłkach na rzecz dostarczania niezawodnego, opłacalnego pod względem kosztów LNG na światowe rynki. Ten udział po raz kolejny umacnia portfolio MidOcean, zapewnia odbiór istotnych ilości LNG i wzmacnia nasze zobowiązanie do budowania zróżnicowanej i odpornej działalności w dziedzinie LNG na kolejne dziesięciolecia – powiedział R. Blair Thomas, prezes MidOcean i dyrektor generalny EIG.

– Ogromnie cieszymy się z nawiązania tego długofalowego partnerstwa z PETRONAS, wiodącym podmiotem w branży LNG, który niezwykle szanujemy. Ta inwestycja stanowi jednoznaczne odzwierciedlenie naszego przekonania co do przyszłości LNG i jego długoterminowej roli wspierającej zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na całym świecie, w tym jako fundamentu praktycznej i przystępnej cenowo transformacji energetycznej – powiedział De la Rey Venter, dyrektor generalny MidOcean.

Finalizacja transakcji ma nastąpić w czwartym kwartale 2025 r. pod warunkiem uzyskania standardowych zgód organów regulacyjnych.

Doradztwo finansowe na rzecz MidOcean świadczyła spółka RBC Capital Markets, a za doradztwo prawne odpowiadała kancelaria Latham & Watkins.

Informacje o EIG

EIG jest wiodącym inwestorem instytucjonalnym w globalnych sektorach energii i infrastruktury, zarządzającym majątkiem o wartości 23,8 mld USD na dzień 30 czerwca 2025 r. EIG specjalizuje się w inwestycjach prywatnych w infrastrukturę energetyczną i powiązaną w skali globalnej. Podczas swojej 42-letniej historii firma EIG przeznaczyła ponad 51,3 mld USD na sektor energetyczny w drodze wsparcia 420 projektów lub przedsiębiorstw w 44 krajach na sześciu kontynentach. Do klientów EIG należy wiele wiodących funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy wieczystych, fundacji i państwowych funduszy majątkowych w USA, Azji i Europie. Siedziba EIG znajduje się w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii), a biura firmy są zlokalizowane w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkongu i Seulu.

Informacje o MidOcean Energy

MidOcean Energy, spółka działająca w branży LNG, założona i zarządzana przez EIG, dąży do wypracowania zróżnicowanego, odpornego globalnego portfela LNG konkurencyjnego zarówno pod względem kosztów, jak i poziomu emisji. Spółka odzwierciedla przeświadczenie EIG o tym, że LNG stanowi kluczowy element konkurencyjnego i bezpieczniejszego globalnego systemu energetycznego charakteryzującego się niższym poziomem emisji. Spółką MidOcean Energy posiada udziały w różnych podmiotach działających w branży LNG, w tym Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG i Peru LNG. Spółką zarządza De la Rey Venter, weteran branży z 27-letnim doświadczeniem operacyjnym, który w toku swojej kariery piastował wiele stanowisk kierowniczych wyższego szczebla, w tym pełnił funkcję globalnego dyrektora ds. LNG w Shell Plc.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MidOcean Energy dostępnej pod adresem www.midoceanenergy.com lub na stronie internetowej EIG pod adresem www.eigpartners.com.

