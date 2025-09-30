アンダーセン・コンサルティング、モーリシャスとセーシェルで能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、モーリシャスに本社を置き、セーシェルにオフィスを構える有力なコーポレートファイナンスアドバイザリー会社であるペリジウム・キャピタルを提携ファームに追加し、能力を強化します。

ペリジウム・キャピタルは、コーポレートファイナンスアドバイザリー、資本市場ソリューション、M&A、評価、ITコンサルティング、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、ESGアドバイザリーなど、包括的な専門サービスを提供しています。現地、地域、国際レベルの規制環境に精通し、組織の成長や変革のプロセス全体をサポートしています。また、AI、サイバーセキュリティ、データ分析を含むテクノロジー分野の専門知識によって能力を強化することで、中核となるアドバイザリーサービスの深さとレジリエンスを高めています。この総合的なアプローチにより、同社は包括的なアドバイザリーとテクノロジーソリューションの一元的で信頼できるリソースとなっています。

ペリジウム・キャピタルのマネージングディレクターであるシャミン・A・スーキアは、「アンダーセン・コンサルティングと提携することにより、ペリジウム・キャピタルの特徴であるきめ細やかなサービスと市場インサイトを維持しながら、真にグローバルな視点をクライアントに提供できるようになります。この提携によって、国際資本へのアクセス、戦略的取引の推進、あるいはグローバル展開の拡大を目指す当社のクライアントに、新たな扉がひらかれます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「私たちがグローバルなプラットフォームの強化を継続する中で、ペリジウム・キャピタルは、特に新興市場において、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、アドバイザリーサービスにおいて貴重な能力を追加してくれます。彼らの起業家精神あふれるアプローチ、規制の専門知識、そして専門的なインサイトは、世界中のクライアントにシームレスなクロスボーダーサービスを提供するという当社の目標を補完します」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

