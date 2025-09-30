-

アンダーセン・コンサルティング、モーリシャスとセーシェルで能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、モーリシャスに本社を置き、セーシェルにオフィスを構える有力なコーポレートファイナンスアドバイザリー会社であるペリジウム・キャピタルを提携ファームに追加し、能力を強化します。

ペリジウム・キャピタルは、コーポレートファイナンスアドバイザリー、資本市場ソリューション、M&A、評価、ITコンサルティング、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、ESGアドバイザリーなど、包括的な専門サービスを提供しています。現地、地域、国際レベルの規制環境に精通し、組織の成長や変革のプロセス全体をサポートしています。また、AI、サイバーセキュリティ、データ分析を含むテクノロジー分野の専門知識によって能力を強化することで、中核となるアドバイザリーサービスの深さとレジリエンスを高めています。この総合的なアプローチにより、同社は包括的なアドバイザリーとテクノロジーソリューションの一元的で信頼できるリソースとなっています。

ペリジウム・キャピタルのマネージングディレクターであるシャミン・A・スーキアは、「アンダーセン・コンサルティングと提携することにより、ペリジウム・キャピタルの特徴であるきめ細やかなサービスと市場インサイトを維持しながら、真にグローバルな視点をクライアントに提供できるようになります。この提携によって、国際資本へのアクセス、戦略的取引の推進、あるいはグローバル展開の拡大を目指す当社のクライアントに、新たな扉がひらかれます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「私たちがグローバルなプラットフォームの強化を継続する中で、ペリジウム・キャピタルは、特に新興市場において、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、アドバイザリーサービスにおいて貴重な能力を追加してくれます。彼らの起業家精神あふれるアプローチ、規制の専門知識、そして専門的なインサイトは、世界中のクライアントにシームレスなクロスボーダーサービスを提供するという当社の目標を補完します」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、デジタル・ワークス・グループとの提携でデジタル変革サービスを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、デジタル、データ、AI、プロセスの変更を通じて組織の複雑な変革を主導し、ビジネス課題を解決することで知られるデジタル・ワークス・グループと提携し、ビジネス変革およびデジタル変革分野の能力を強化することを発表しました。 2011年に設立されたデジタル・ワークス・グループは、デジタルやデータにおけるイノベーション、そしてAIやブロックチェーンといった破壊的技術によって引き起こされる複雑な事業変革および業務変革に取り組むクライアントに戦略的サポートを提供しています。デジタル・ワークス・グループは、ビジネス戦略、競合分析、そしてデジタル、データ、そしてAI変革を専門分野とし、特にカスタマーエクスペリエンス、データ管理とガバナンス、AI統合、アジャイルプロセス改善にフォーカスしています。また、金融サービス、政府機関、B2B、通信、小売、非営利団体など、幅広い分野のクライアントをサポートし、実践的かつ結果重視のアプローチを通じて、計画から実行までの全段階をサポートしています。 デジタ...

アンダーセン、ポルトガルのインディゴと提携しテクノロジー分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ポルトガルに本社を置き、ローコードとAIを活用したデジタル戦略分野のノウハウで知られるブティックコンサルティング会社のインディゴと新たに提携し、テクノロジー変革分野を強化することを発表しました。 マネージングパートナーのフレデリコ・マンガス氏が率いるインディゴは、複雑なデジタル変革に取り組む企業にとって信頼できるアドバイザーとしての地位を確立しています。同社は、OutSystemsプラットフォームといったローコード技術を活用し、様々な業種におけるウェブおよびモバイルアプリケーション、AIを活用したソリューション、さらにビジネスクリティカルなシステムの構築を行っています。ソリューションの迅速かつ柔軟な導入で知られるインディゴは、顧客のエコシステムにシームレスに統合し、既存の資産を最適化しつつ、システム間のユーザーエクスペリエンスを拡張・連携させる新たなアプリケーションやプロセスを実現しています。同社のサービスは、アイデア創出やUX設計から導入、サポート、継続的な最適化まで、...

アンダーセン・コンサルティング、カナダのチャーターを提携ファームに追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、IT戦略、マネージドサービス、アプリケーションデリバリーを専門とするカナダのコンサルティング会社であるチャーターと提携契約を締結し、デジタルトランスフォーメーション分野の強化を発表しました。 1997年に設立されたチャーターは、「ビジネスを最優先する」マインドセットと深い技術的ノウハウを有し、ITアドバイザリー、クラウドインフラ、サイバーセキュリティ、アプリケーション開発、プロジェクトデリバリー、ビジネスアーキテクチャといったテクノロジープロジェクトに関するサービスを提供しています。チャーターは、従来型の大企業、政府機関、サービスプロバイダー、そして中堅のクライアントに対し、システムの実装、ネットワークインフラ、そして顧客向けアプリケーションの構築を、戦略策定から導入までのライフサイクルアプローチを通じて支援を行います。 チャーターの社長であるケリー・ミッチェルは、「チャーターは、ITに由来する複雑さを解消し、組織が自信を持って事業を展開できるよう支援することを常にその目...
Back to Newsroom