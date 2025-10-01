MidOcean Energy von EIG übernimmt Beteiligung an LNG Canada von PETRONAS

LONDON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy („MidOcean“), ein von EIG gegründetes und verwaltetes Unternehmen für verflüssigtes Erdgas (LNG) sowie führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, gab heute bekannt, dass definitive Vereinbarungen zum Erwerb einer 20%-Beteiligung an den wichtigsten Tochtergesellschaften von PETRONAS in Kanada unterzeichnet wurden.

Die Transaktion umfasst eine 20%-Beteiligung am „North Montney Upstream Joint Venture“ („NMJV“), das die Upstream-Investitionen von PETRONAS in Kanada hält, sowie eine 20%-Beteiligung an der „North Montney LNG Limited Partnership“ („NMLLP“), welche eine 25%-Beteiligung von PETRONAS am LNG-Canada-Projekt hält.

LNG Canada ist das erste LNG-Exportprojekt Kanadas und stellt eine strategisch bedeutende Entwicklung mit der Lieferung von LNG zu wettbewerbsfähigen Lieferkosten nach Asien dar. LNG Canada verschiffte Anfang dieses Jahres seine erste LNG-Ladung.

Das NMJV ist eine Partnerschaft, die mehr als 800.000 Brutto-Acres an Mineralrechten hält und über 53 Billionen Kubikfuß an Reserven und bedingten Ressourcen verfügt.

Nach Abschluss der Transaktion wird MidOcean entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv sein – von der Upstream-Ressourcenentwicklung im North Montney bis hin zur Verflüssigung und zum Export von LNG über LNG Canada durch die Beteiligung an der NMLLP. Die Partnerschaft mit PETRONAS ermöglicht MidOcean, ein LNG-Volumen von 0,7 Mio. Tonnen pro Jahr (MTPA) zu sichern, mit Aussicht auf weiteres Wachstum im Rahmen von LNG Canada Phase 2.

R. Blair Thomas, Geschäftsführer von MidOcean und Vorstandsvorsitzender von EIG, erklärte: „Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein im Wachstumsweg von MidOcean. Wir sind stolz, PETRONAS bei der Versorgung der globalen Märkte mit zuverlässigem LNG zu wettbewerbsfähigen Kosten zu unterstützen. Unsere Beteiligung stärkt das Portfolio von MidOcean, sichert bedeutende LNG-Abnahmemengen und bekräftigt unser Bestreben, ein diversifiziertes und widerstandsfähiges LNG-Geschäft für die kommenden Jahrzehnte aufzubauen.“

De la Rey Venter, Geschäftsführer von MidOcean, sagte: „Wir freuen uns, diese langfristige Partnerschaft mit PETRONAS einzugehen, einem führenden Unternehmen der LNG-Branche, das wir sehr schätzen. Diese Investition spiegelt eindeutig unsere Überzeugung in die Zukunft von LNG wider und unterstreicht dessen langfristige Rolle bei der Sicherstellung der globalen Energieversorgung sowie bei der Unterstützung eines praktischen und bezahlbaren Übergangs zu erneuerbaren Energien.“

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater von MidOcean und Latham & Watkins als Rechtsberater.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 23,8 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni 2025. EIG spezialisiert sich auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur weltweit. In seiner 42-jährigen Geschichte hat EIG 51,3 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert – über 420 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen zahlreiche führende Pensionsfonds, Versicherungen, Stiftungen, Endowments sowie Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIGs Hauptsitz befindet sich in Washington, D.C., mit Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong sowie Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen und sowohl kosten- als auch kohlenstoffeffizienten globalen LNG-Portfolios an. Das Unternehmen spiegelt EIGs Überzeugung wider, dass LNG ein entscheidendes Element eines CO₂-ärmeren, wettbewerbsfähigeren sowie sichereren globalen Energiesystems darstellt. MidOcean Energy hält vielfältige LNG-Beteiligungen, darunter Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG und Peru LNG. Geleitet wird das Unternehmen von De la Rey Venter, einem 27-jährigen Branchenveteranen, der verschiedene leitende Positionen innehatte, unter anderem als globaler Leiter für LNG bei Shell Plc.

Weitere Informationen finden Sie auf MidOcean Energys Website www.midoceanenergy.com oder auf EIGs Website www.eigpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.