MidOcean Energy de EIG adquiere una participación en el sector de GNL de Canadá a través de PETRONAS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (“MidOcean”), empresa de gas natural licuado (GNL) formada y administrada por EIG, inversor institucional global líder en los sectores de infraestructura y energía globales, anunció hoy que ha suscrito acuerdos definitivos para adquirir una participación del 20 % en entidades clave de PETRONAS en Canadá.

La transacción incluye una participación del 20 % en North Montney Upstream Joint Venture (“NMJV”), que posee la inversión upstream de PETRONAS’ en Canadá, y una participación del 20 % en North Montney LNG Limited Partnership (“NMLLP”), que posee una participación del 25 % de PETRONAS en el proyecto LNG Canada.

LNG Canada es el primer proyecto de exportación de GNL de Canadá, y representa un desarrollo estratégicamente importante para abastecer de GNL a Asia con un costo de suministro competitivo. LNG Canada envió su primer cargamento de GNL a principios de este año.

NMJV es una alianza que posee más de 800.000 acres de superficie total de derechos sobre el subsuelo, con 53 billones de pies cúbicos de reservas y recursos contingentes.

Tras la finalización de esta transacción, MidOcean tendrá una posición en toda la cadena de valor integrada que abarcará desde el desarrollo de recursos upstream en North Montney hasta la licuefacción downstream y la exportación a través de LNG Canada gracias a su participación en NMLLP. Mediante esta alianza con PETRONAS, MidOcean podrá garantizar un volumen de GNL asociado de 0,7 millones de toneladas por año, con potencial para crecer a través de la fase 2 de LNG Canada.

R. Blair Thomas, presidente de MidOcean y director ejecutivo de EIG, afirmó: “Esta transacción representa un hito importante en la trayectoria de crecimiento de MidOcean. Estamos orgullosos de acompañar a PETRONAS en sus esfuerzos por ofrecer GNL confiable y de bajo costo para mercados globales. Nuestra participación fortalece aún más la cartera de MidOcean, s portfolio, garantiza un suministro de GNL considerable y refuerza nuestro compromiso de construir un negocio de GNL diversificado y resiliente en las décadas por venir”.

De la Rey Venter, director ejecutivo de CEO, señaló: “Estamos muy contentos de suscribir esta alianza a largo plazo con PETRONAS, un líder en el sector de GNL y una empresa que tiene todo nuestro respeto. Esta inversión es un claro reflejo de nuestra confianza en el futuro de GNL y su rol a largo plazo para ayudar a garantizar la seguridad energética global y asistir en una transición energética práctica y accesible”.

El cierre de la transacción está previsto para el cuatro trimestre de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.

RBC Capital Markets se desempeñó como asesor financiero para MidOcean, mientras que Latham & Watkins fue el asesor legal.

Acerca de EIG

EIG es un inversor institucional líder en los sectores de infraestructura y energía globales, con activos bajo administración por 23.800 millones de dólares al 30 de junio de 2025. EIG se especializa en inversiones privadas en infraestructura de energía y aspectos relacionados de manera global. En sus 42 años de historia, EIG comprometió 51,3 billones de dólares al sector de energía a través de 420 proyectos o empresas en 44 países y seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de las principales empresas de régimen de pensiones, aseguradoras, fondos de dotación y fondos de inversión soberanos en los Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede central en Washington, D.C. y cuenta con oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl.

Acerca de MidOcean Energy

MidOcean Energy, una empresa de GNL formada y administrada por EIG, busca construir una cartera de GNL diversificada, resiliente y competitiva a nivel de costos y carbono. EIG tiene la convicción de que el GNL es un elemento crítico para un sistema de energía global con menos emisiones de carbono, competitivo y más seguro. MidOcean Energy tiene participaciones en distintos proyectos de GNL, entre ellos Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG y Peru LNG. La empresa está liderada por De la Rey Venter, un veterano con 27 años de experiencia en la industria que se ha desempeñado en distintos puestos ejecutivos, entre ellos el de responsable global de GNL en Shell Plc.

Para obtener más información, visite el sitio web de MidOcean Energy, www.midoceanenergy.com, o el sitio web de EIG, www.eigpartners.com.

