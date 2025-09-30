-

Andersen Consulting breidt capaciteiten uit in Mauritius en de Seychellen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten met de toevoeging van samenwerkingspartner Perigeum Capital Ltd, een toonaangevend financieel adviesbureau met hoofdkantoor in Mauritius en een kantoor in de Seychellen.

Perigeum Capital biedt een uitgebreid assortiment van professionele diensten waaronder financieel advies voor bedrijven, kapitaalmarktoplossingen, fusies en overnames, waardering, IT-advies, compliance, corporate governance, en ESG-advies. Met expertise in de lokale, regionale en internationale regelgeving werkt het bureau samen met organisaties tijdens hun groei- en transformatietrajecten. De capaciteiten van het bureau worden versterkt door gespecialiseerde kennis van technologie, waaronder AI, cyberbeveiliging, en gegevens en analysemethoden, waardoor het aanbod en de veerkracht van zijn belangrijkste adviesdiensten wordt vergroot. Deze geïntegreerde benadering maakt van Perigeum Capital de enige betrouwbare bron voor uitgebreide advies- en technologische oplossingen.

“Samenwerken met Andersen Consulting stelt ons in staat om onze klanten een echt internationaal perspectief te bieden, en tegelijkertijd de high-touch dienstverlening en het marktinzicht te behouden waarvoor Perigeum Capital staat," zei Shamin A. Sookia, bedrijfsleider van Perigeum Capital. “Deze samenwerking zal nieuwe deuren openen voor onze klanten die op zoek zijn naar internationaal kapitaal en strategische transacties of hun internationale voetafdruk willen uitbreiden."

"Naarmate we ons internationaal platform blijven uitbouwen, voegt Perigeum Capital waardevolle capaciteiten toe op het gebied van bedrijfsfinanciering en adviesdiensten, met name in opkomende markten." zei Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. "Hun zakelijke benadering, regelgevende expertise en professionele inzichten complementeren onze doelstelling om naadloze, grensoverschrijdende diensten te leveren aan klanten overal ter wereld."

Andersen Consulting is een internationaal adviesbureau dat een uitgebreide waaier aan diensten biedt die zich uitstrekken van bedrijfsstrategieën, bedrijfsvoering, technologie, en AI-transformatie tot menselijke kapitaaloplossingen. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van advies, wetgeving, waardering en internationale mobiliteit op een internationaal platform met meer dan 44.000 professionals van overal ter wereld en een aanwezigheid in meer dan 600 locaties via zijn aangesloten kantoren en samenwerkende firma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten kantoren en samenwerkende firma's overal ter wereld.

