-

Andersen Consulting expande capacidades em Maurício e Seychelles

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting amplia suas capacidades com a adição da empresa colaboradora Perigeum Capital Ltd., uma empresa com liderança em consultoria financeira corporativa com sede nas Ilhas Maurício e filial em Seychelles.

A Perigeum Capital disponibiliza uma grande variedade de serviços profissionais, incluindo consultoria em finanças corporativas, soluções para o mercado de capitais, fusões e aquisições, avaliação, consultoria em TI, conformidade, governança corporativa e consultoria ESG. Com experiência em cenários regulatórios locais, regionais e internacionais, a empresa colabora com organizações em seus processos de expansão e transformação. As capacidades da empresa são fortalecidas pelo conhecimento especializado em tecnologia, englobando IA, segurança cibernética, dados e análises, ampliando a profundidade e a resiliência de seus principais serviços de consultoria. Esta abordagem integrada torna a Perigeum Capital um recurso único e confiável para soluções completas de consultoria e tecnologia.

“A colaboração com a Andersen Consulting nos permite oferecer aos nossos clientes uma perspectiva verdadeiramente global, preservando o atendimento de alto nível e a visão de mercado que caracterizam a Perigeum Capital”, afirmou Shamin A. Sookia, diretor administrativo da Perigeum Capital. “Esta parceria estabelecerá novos caminhos para nossos clientes que desejam ter acesso a capital estrangeiro, efetuar transações estratégicas ou ampliar sua presença global.”

“Conforme continuamos a consolidar nossa plataforma global, a Perigeum Capital agrega recursos valiosos em finanças corporativas, conformidade e serviços de consultoria, particularmente em mercados emergentes”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Sua abordagem empreendedora, conhecimento regulatório e experiência profissional reforçam nosso propósito de oferecer serviços transfronteiriços integrados para clientes do mundo inteiro.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo todo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting intensifica seus serviços de transformação digital com o Digital Works Group

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de transformação de negócios e digital por meio de um acordo de colaboração com o Digital Works Group, uma empresa reconhecida por liderar mudanças complexas e solucionar desafios empresariais por meio da transformação digital, de dados, IA e processos. Fundado em 2011, o Digital Works Group oferece suporte estratégico a clientes que enfrentam transformações comerciais e operacionais complexas, frequentemente motiv...

Andersen Consulting aprofunda capacidades tecnológicas com Indigo

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação tecnológica através de um novo Contrato de Cooperação com a Indigo, uma empresa de consultoria especializada com sede em Portugal e reconhecida por sua experiência em executar estratégias digitais com low-code e IA. Dirigida pelo Sócio-Gerente Frederico Mangas, a Indigo se estabeleceu como uma empresa de consultoria confiável para empresas que estão em jornadas complexas de transformação digital. A e...

Andersen Consulting anuncia adição da Charter como empresa colaboradora

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação digital por meio de um acordo de colaboração com a Charter, uma empresa de consultoria canadense especializada em estratégia de TI, serviços gerenciados e entrega de aplicativos. Fundada em 1997, a Charter desenvolve projetos de tecnologia combinando uma abordagem orientada para os negócios com profundo conhecimento técnico. A empresa oferece consultoria em TI, infraestrutura em nuvem, cibersegurança...
Back to Newsroom