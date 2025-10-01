-

パース・バイオサイエンシズ、シングルセル・ディスカバリーズをサービスプロバイダーとして世界展開を拡大

パートナーシップにより、研究者向けのスケーラブルで高品質なシングルセル解析へのアクセスが拡大

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- スケーラブルかつアクセスが容易なシングルセル シーケンシングで業界をリードするパース・バイオサイエンシズは、オランダに拠点を置くシングルセル・ディスカバリーズを認定サービスプロバイダー（CSP）プログラムの最新のメンバーとして迎えました。シングルセル・ディスカバリーズは認定プロバイダーとしてパースのシングルセル技術へのアクセスを拡大し、シングルセル研究に特化したチームと連携することにより欧州および世界中の研究者をサポートします。

2024年に導入されたCSPプログラムは、あらゆる規模のシングルセルプロジェクトの外部委託において、研究者と厳格に審査されたパートナーを結び付けます。データ品質、スケーラビリティ、サービスに対する厳格な基準を維持することにより、本プログラムは研究機関が確信を持って発見を加速できるようサポートします。

シングルセル・ディスカバリーズの共同創設者兼CEOであるマウロ・ムラロは、「パースの認定サービスプロバイダープログラムに参加する欧州初のサービスプロバイダーになったことは、シングルセル研究のリーダーシップを追求する当社の姿勢を反映しています。パースのスケーラブルで固定処理に適した技術の融合により、集中的なパイロット研究からアトラス規模の研究まで、現代の研究分野が必要とするスピードで高品質な結果を提供することができます」と述べています。

パース・バイオサイエンシズの共同創設者兼CEOであるアレックス・ローゼンバーグは、「当社のCSPネットワークの拡大により、研究者は信頼性の高い最高水準のシングルセルサービスに各地域よりアクセスできるようになります。シングルセル・ディスカバリーズが本プログラムに参加することにより、研究者はシングルセル研究に絶えず注力してきた信頼できるパートナーを得られるだけでなく、パースが提供するスケーラビリティおよび精度を補完することができます」と述べています。

パース・バイオサイエンシズについて

パース・バイオサイエンシズは、健康と学術研究の進歩を加速させることをそのミッションとして世界的に活動するライフサイエンス企業です。研究者が、今までにない規模と容易さでシングルセルシーケンシングを実施できるようにすることで、パースの革新的ソリューションは、がん治療、組織修復、幹細胞治療などにおける飛躍的な進歩を推進しています。ワシントン大学で開発された革新的な技術を基盤とするパース・バイオサイエンシズは、1億ドルを超える資金調達に成功し、世界中の3000を超える研究施設で活用されています。拡大を続ける同社の製品ポートフォリオには、Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select、および高度なデータ分析用のTrailmakerなどが含まれます。シアトルの活気あるサウスレイクユニオン地区に本社を置くパース・バイオサイエンシズは、世界的な研究を推進するというミッションをサポートするために、最先端の研究所を備えた3万4000平方フィートの施設を最近開設しました。詳細は、 www.parsebiosciences.comをご覧ください。

シングルセル・ディスカバリーズについて

シングルセル・ディスカバリーズは、シングルセルシーケンシング、空間トランスクリプトミクス、マルチオミクス応用を専門とする業界をリードする受託研究機関（CRO）です。オランダのユトレヒトに本社を置き、世界中のバイオ医薬品企業や学術機関と連携し、創薬およびイノベーションの加速に取り組んでいます。10年以上の専門知識、1000件以上のプロジェクト実績、50種以上の生物種から数百万個のシングルセルシーケンシングを行ってきた同社は、精密かつ大規模な影響力の大きなトランスクリプトミクスに関する知見を提供しています。また、最先端の研究施設、高度なシーケンシングプラットフォーム、カスタマイズされたバイオインフォマティクス サポートを活用し、成功かつ再現性のある成果に不可欠な3つの要素である自動化された高スループットプロセス、迅速なターンアラウンドタイム、優れたシングルセル調製を融合させています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

