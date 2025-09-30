Thermo Fisher Scientific présente la Thermo Fisher Connect Platform au Lab of the Future Europe

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Thermo Fisher Scientific, leader mondial au service de la science, parraine cette semaine le Lab of the Future Europe à Amsterdam, aux Pays-Bas, et démontrera comment la Thermo Fisher™ Connect Platform de l’entreprise peut intégrer et pérenniser les laboratoires.

De l’ambition numérique à l’intelligence automatisée

Dans les domaines pharmaceutique et des sciences de la vie, la transformation numérique n’est plus une question de « si », mais de « quand ». De nombreux laboratoires restent prisonniers d’un cycle de dette technique et d’informatique fantôme. En tirant parti des capacités de Thermo Fisher en matière de solutions numériques et d’automatisation avancée, la Connect Platform fait passer les laboratoires de la numérisation de base à une orchestration complète. Elle connecte les instruments, les systèmes et les données entre les laboratoires afin de créer un environnement unifié et d’augmenter la productivité.

« Notre mission chez Thermo Fisher Scientific est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr, ce qui signifie aider les scientifiques à atteindre leurs objectifs plus efficacement, en allant au-delà des tâches routinières pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : la découverte, la compréhension et l’impact », déclare Mark Fish, vice-président et directeur général de la division Digital Science and Automation Solutions chez Thermo Fisher Scientific.

Au Lab of the Future Europe, Thermo Fisher montre comment cette mission inspire notre Connect Platform afin d’améliorer concrètement les laboratoires à travers le monde. Les participants peuvent interagir avec l’entreprise de différentes manières à Amsterdam, avec :

La présentation phare de Mark Fish : « Les ingrédients clés pour construire les laboratoires numériques automatisés du futur. » (Mardi 30 septembre)

La présentation de Martin Hornshaw, directeur principal chargé de la collaboration scientifique, de la science d’entreprise et des partenariats d’innovation : « Études de cas clients, science d’entreprise et innovation pour des résultats commerciaux à grande échelle. » (Mercredi 1er octobre)

Rendez-vous sur notre stand C3 pour en savoir plus sur nos offres numériques et d’automatisation.

La puissance du partenariat

Cette semaine a également été marquée par l’annonce d’un partenariat stratégique entre Thermo Fisher et BenchSci, pionnier de l’IA dans le domaine de la recherche en sciences de la vie. Les deux entreprises développeront des outils de recherche et des capacités numériques basés sur l’IA afin d’accélérer la conception expérimentale et d’améliorer la productivité en matière de R&D pour les scientifiques et les chercheurs. Rendez-vous sur notre stand au Lab of the Future Europe pour en savoir plus.

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de dollars. Notre mission est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr.

