Parse Biosciences amplía su acceso global al certificar Single Cell Discoveries como proveedor de servicios

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, líder en secuenciación de células individuales escalable y accesible, se complace en darle la bienvenida a la empresa holandesa Single Cell Discoveries como nuevo miembro de su programa de Proveedores de servicios certificados (CSP, por sus siglas en inglés). Como proveedor certificado, Single Cell Discoveries ampliará el acceso a la tecnología de células individuales de Parse, y la combinará con un equipo que se dedique exclusivamente a la ciencia de las células individuales para apoyar a los investigadores de toda Europa y del mundo.

Introducido en 2024, el programa CSP conecta a los investigadores con socios que se seleccionaron rigurosamente para externalizar proyectos de células individuales de cualquier tamaño. Al mantener estándares exigentes en cuanto a la calidad de los datos, la escalabilidad y el servicio, el programa ayuda a los laboratorios a acelerar los descubrimientos con confianza.

"Convertirnos en el primer proveedor de servicios de Europa en unirse al programa de Proveedores de servicios certificados de Parse refleja nuestro compromiso con el liderazgo en la ciencia de células individuales", afirmó Mauro Muraro, doctor, cofundador y director ejecutivo de Single Cell Discoveries. "La asociación con la tecnología escalable y fácil de fijar de Parse nos permite brindar resultados de alta calidad al ritmo que exige la investigación moderna, ya sea para un estudio piloto específico o un estudio a escala de atlas".

"La ampliación de nuestra red CSP garantiza que los investigadores dispongan de un acceso regional fiable a los mejores servicios de células individuales", afirmó Alex Rosenberg, director ejecutivo y cofundador de Parse Biosciences. "Con la incorporación de Single Cell Discoveries al programa, los científicos ganan un socio de confianza cuyo enfoque siempre ha sido la célula individual, ahora complementado con la escalabilidad y la precisión que ofrece Parse".

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa global dedicada a las ciencias de la vida que acelera los avances en la salud humana y la investigación científica. Al permitir a los investigadores realizar secuenciaciones de células individuales con una escala y simplicidad sin precedentes, las soluciones innovadoras de Parse están impulsando avances revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre y mucho más. Basada en una tecnología transformadora desarrollada en la Universidad de Washington, Parse Biosciences recaudó más de USD 100 millones y es utilizada por más de 3000 laboratorios alrededor de todo el mundo. Su creciente cartera de productos incluye Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select y Trailmaker para el análisis avanzado de datos. Con sede en el dinámico distrito South Lake Union de Seattle, Parse Biosciences inauguró recientemente unas instalaciones de más de 3150 metros cuadrados con laboratorios de última generación para apoyar su misión de promover la investigación a nivel mundial. www.parsebiosciences.com

Acerca de Single Cell Discoveries

Single Cell Discoveries es una organización líder en investigación por contrato (CRO) que se especializa en secuenciación unicelular, transcriptómica espacial y aplicaciones multiómicas. Con sede en Utrecht, Países Bajos, la empresa colabora con organizaciones biofarmacéuticas e instituciones académicas de todo el mundo para acelerar el descubrimiento de fármacos y la innovación. Con más de una década de experiencia, más de 1000 proyectos completados y millones de células individuales secuenciadas en más de 50 especies, Single Cell Discoveries ofrece información transcriptómica de gran impacto con precisión y a gran escala. Al aprovechar instalaciones de laboratorio de última generación, plataformas de secuenciación avanzadas y soporte bioinformático personalizado, la compañía combina la automatización de alto rendimiento, los tiempos de respuesta rápidos y la excelencia en la preparación de células individuales; tres factores que son esenciales para obtener resultados satisfactorios y reproducibles.

