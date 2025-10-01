EIG旗下MidOcean Energy將收購PETRONAS持有的LNG Canada權益

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由全球能源與基礎設施領域的頂尖機構投資者EIG建立並管理的液化天然氣公司MidOcean Energy（“MidOcean”）於今天宣佈，已就收購加拿大境內PETRONAS（馬來西亞國家石油公司）的核心實體20%權益簽署了最終協議。

該次交易涵蓋兩部分權益：其一為North Montney Upstream Joint Venture（下稱“NMJV”）20%股權，該實體持有PETRONAS在加拿大的上游投資；其二為North Montney LNG Limited Partnership（下稱“NMLLP”）20%股權，該實體持有PETRONAS在LNG Canada Project（加拿大液化天然氣項目）中25%的權益份額。

LNG Canada是加拿大首個液化天然氣出口項目，具有重大的戰略發展意義，它將以具有競爭力的供應成本向亞洲地區輸送液化天然氣。今年早些時候，該項目已完成首次液化天然氣裝運。

NMJV是一家合夥企業，持有總面積逾80萬英畝的礦產權益，藴藏53萬億立方英尺的天然氣儲量及其他潛在資源。

此交易完成後，通過在北蒙特尼（North Montney）地區進行上游資源開發，藉助參股NMLLP參與LNG Canada項目而經營下游液化及出口業務, MidOcean 將在整合的價值鏈中佔據重要地位。藉助與PETRONAS的合作，MidOcean每年將能夠獲得70萬噸液化天然氣配套供應量，且此供應量有望在LNG Canada二期項目產出後取得增長。

MidOcean董事長兼EIG首席執行官R. Blair Thomas表示：“此次交易是MidOcean發展歷程中的重要里程碑。我們很榮幸與PETRONAS攜手合作，為全球市場提供可靠、低成本的液化天然氣。此次參股不僅進一步強化了MidOcean的資產組合，確保有效的液化天然氣銷售渠道，更彰顯了我們在未來數十年致力於構建多元化、韌性強的液化天然氣業務的承諾。“

MidOcean首席執行官De la Rey Venter表示：“我們非常高興能與液化天然氣行業的領導者、我們推崇的PETRONAS公司建立長期合作伙伴關係。這次投資充分彰顯了我們對液化天然氣行業未來前景的堅定信心，它將在協助保障全球能源安全、推動切實可行且經濟實惠的能源轉型方面長期發揮作用。”

該交易預計將於2025年第四季度完成，具體取決於常規監管審批。

RBC Capital Markets擔任MidOcean的財務顧問，Latham & Watkins擔任法律顧問。

關於 EIG

EIG是全球能源與基礎設施領域的頂級機構投資者，截至2025年6月30日管理資產規模達238億美元。EIG專注於全球範圍內能源及能源相關基礎設施的私募投資。在42年的發展歷程中，EIG已向六大洲44個國家的420個項目或企業投入513億美元資金。EIG的客户涵蓋美國、亞洲及歐洲的眾多頂級養老金計劃、保險公司、捐贈基金、基金會及主權財富基金。公司總部位於華盛頓特區，在休斯頓、倫敦、悉尼、里約熱內盧、香港及首爾設有辦事處。

關於MidOcean Energy

MidOcean Energy為一家由EIG創立並管理的液化天然氣公司，該公司致力於構建多元化、抗風險、兼具成本與碳排放競爭力的全球液化天然氣資產組合。這體現了EIG對液化天然氣作為低碳、高效且更安全的全球能源體系的關鍵一員的堅定信心。MidOcean Energy擁有多元化的液化天然氣資產權益，包括：Gorgon LNG、 Pluto LNG、 QCLNG 和 Peru LNG。該公司由擁有27年行業經驗的De la Rey Venter領導，他曾擔任Shell Plc（殼牌公司）的全球液化天然氣業務負責人等多項高級管理職務。

瞭解更多信息，請造訪MidOcean Energy官網：www.midoceanenergy.com或EIG官網：www.eigpartners.com.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。