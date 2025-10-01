MidOcean Energy da EIG adquire participação na LNG Canadá da PETRONAS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A MidOcean Energy (“MidOcean”), uma empresa de gás natural liquefeito (GNL) formada e administrada pela EIG, líder em investimento institucional nos setores internacionais de energia e infraestrutura, anunciou hoje que firmou contratos definitivos para adquirir uma participação de 20% nas principais entidades da PETRONAS no Canadá.

A transação inclui uma participação de 20% na North Montney Upstream Joint Venture ("NMJV"), que detém o investimento 'upstream' da PETRONAS no Canadá, e uma participação de 20% na North Montney LNG Limited Partnership ("NMLLP"), que detém a participação de 25% da PETRONAS no projeto da LNG Canadá.

A LNG Canadá é o primeiro projeto de exportação de GNL do Canadá e representa um desenvolvimento estrategicamente significativo em fornecer GNL à Ásia a um custo de fornecimento competitivo. A LNG Canadá enviou seu primeiro carregamento de GNL no começo deste ano.

A NMJV é uma parceria que detém mais de 800.000 acres brutos de direitos minerais com 53 trilhões de pés cúbicos de reservas e recursos contingentes.

Após a conclusão da transação, a MidOcean irá ocupar uma posição em toda a cadeia de valor integrada, abrangendo o desenvolvimento de recursos 'upstream' em North Montney, além da liquefação e exportação 'downstream' através da LNG Canada, através de sua participação na NMLLP. Mediante esta parceria com a PETRONAS, a MidOcean terá a capacidade de garantir um volume de GNL associado de 0,7 MTPA, com potencial de crescimento durante a fase 2 da LNG Canadá.

R. Blair Thomas, Presidente do Conselho da MidOcean e Diretor Executivo da EIG, disse: "Esta transação representa um marco importante na jornada de crescimento da MidOcean. Temos orgulho de nos unir à PETRONAS em seus esforços de fornecer GNL confiável e de baixo custo aos mercados internacionais. Nossa participação reforça ainda mais o portfólio da MidOcean, garante uma aquisição significativa de GNL e intensifica nosso compromisso em estabelecer um negócio de GNL diversificado e resiliente para as próximas décadas."

De la Rey Venter, Diretor Executivo da MidOcean, disse: "Estamos animados em firmar esta parceria a longo prazo com a PETRONAS, líder no setor de GNL e uma empresa que respeitamos. Este investimento é um reflexo claro da nossa convicção no futuro do GNL e de seu papel a longo prazo para ajudar a garantir a segurança energética mundial e sustentar uma transição energética prática e acessível."

A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita às aprovações regulatórias habituais.

A RBC Capital Markets atuou como empresa de consultoria financeira da MidOcean, e a Latham & Watkins atuou como empresa consultoria jurídica.

Sobre a EIG

A EIG é líder em investimento institucional nos setores internacionais de energia e infraestrutura, com US$ 23,8 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2025. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia a nível mundial. Ao longo de seus 42 anos de história, a EIG investiu US$ 51,3 bilhões no setor de energia através de 420 projetos ou empresas em 44 países em seis continentes. Entre os clientes da EIG estão muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul.

Sobre a MidOcean Energy

A MidOcean Energy, uma empresa de GNL formada e administrada pela EIG, busca construir um portfólio mundial de GNL diversificado, resiliente e competitivo em termos de custo e carbono. Isto reflete a crença da EIG no GNL como elemento essencial para um sistema energético mundial de baixo carbono, competitivo e mais seguro. A MidOcean Energy possui diversos interesses em GNL, incluindo Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. A empresa é liderada por De la Rey Venter, um veterano de 27 anos no setor que ocupou diversos cargos executivos seniores, incluindo o de Diretor Global de GNL da Shell Plc.

Para mais informações, acesse o site da MidOcean Energy em www.midoceanenergy.com ou o site da EIG em www.eigpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.