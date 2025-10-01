MidOcean Energy, filiale d'EIG, acquiert une participation dans LNG Canada auprès de PETRONAS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (« MidOcean »), une société de gaz naturel liquéfié (GNL) créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, a annoncé aujourd'hui avoir passé des accords définitifs afin d'acquérir une participation de 20 % dans les principales entités de PETRONAS au Canada.

La transaction comprend une participation de 20 % dans la North Montney Upstream Joint Venture (« NMJV »), qui détient l'investissement en amont de PETRONAS au Canada, et une participation de 20 % dans la North Montney LNG Limited Partnership (« NMLLP »), qui détient la participation de 25 % de PETRONAS dans le projet LNG Canada.

LNG Canada est le premier projet d'exportation de GNL du Canada et représente un développement stratégique important pour l'approvisionnement en GNL de l'Asie à un coût compétitif. LNG Canada a expédié sa première cargaison de GNL en début d'année.

La NMJV est un partenariat qui détient plus de 800 000 acres bruts de droits miniers avec 53 000 milliards de pieds cubes de réserves et de ressources éventuelles.

Une fois la transaction finalisée, et grâce à sa participation dans NMLLP, MidOcean occupera une fonction dans toute la chaîne de valeur intégrée, qui couvre l'exploitation des ressources en amont dans la région de North Montney, ainsi que la liquéfaction et l'exportation en aval par l'intermédiaire de LNG Canada. Grâce à ce partenariat avec PETRONAS, MidOcean sera en mesure de sécuriser un volume de GNL associé de 0,7 MTPA, offrant des perspectives de croissance jusqu'à la phase 2 de LNG Canada.

M. R. Blair Thomas, président de MidOcean et CEO d'EIG, a déclaré : « Cette transaction marque une étape importante dans la croissance de MidOcean. Nous sommes fiers de nous associer à PETRONAS pour approvisionner les marchés mondiaux en GNL fiable et à faible coût. Notre participation consolide le portefeuille de MidOcean, garantit des approvisionnements significatifs en GNL et renforce notre engagement à développer une activité GNL diversifiée et résiliente pour les décennies à venir. »

M. De la Rey Venter, CEO de MidOcean, a déclaré : « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat à long terme avec PETRONAS, leader du secteur du GNL et une entreprise que nous respectons. Cet investissement illustre parfaitement notre conviction en ce qui concerne l'avenir du GNL et son rôle à long terme pour garantir la sécurité énergétique mondiale et soutenir une transition énergétique fonctionnelle à un prix abordable. »

La transaction devrait se finaliser au quatrième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier de MidOcean, et Latham & Watkins a agi en tant que conseiller juridique.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, possédant 23,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2025. EIG se spécialise dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. En 42 ans d'activités, EIG a investi 51,3 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie dans 420 projets ou entreprises, dans 44 pays et sur six continents. EIG compte parmi ses clients de nombreux fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier plan aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège social à Washington D.C. et dispose de bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul.

À propos de MidOcean Energy

MidOcean Energy, société de GNL créée et gérée par EIG, vise à constituer un portefeuille mondial de GNL diversifié, résilient et compétitif en termes de coûts et d'émissions de carbone. Ce portefeuille témoigne de la conviction d'EIG affirmant que le GNL est un élément essentiel d'un système énergétique mondial plus sobre en carbone, plus compétitif et plus sûr. MidOcean Energy détient différentes participations dans le GNL, notamment dans Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG et Peru LNG. La société est dirigée par M. De la Rey Venter, qui possède 27 années d'expérience dans le secteur, a occupé divers postes de direction, dont celui de directeur mondial du GNL chez Shell Plc.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de MidOcean Energy à l’adresse suivante : www.midoceanenergy.com ou le site Web d'EIG à l'adresse suivante :www.eigpartners.com.

