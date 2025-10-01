AT&T kiest STREAMWIDE om de volgende generatie missiekritieke applicatie voor openbare veiligheid in de VS te ondersteunen via FirstNet

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--AT&T heeft STREAMWIDE geselecteerd om zijn volgende generatie missiekritieke oplossing voor FirstNet®, gebouwd met AT&T , te ondersteunen. Dit is het enige netwerk dat is ontworpen met en voor Amerikaanse eerstehulpverleners. Momenteel biedt FirstNet assistentie aan meer dan 30.000 openbare veiligheidsinstanties en -organisaties.

De oplossing is gebaseerd op de 3GPP-standaard voor missiekritieke diensten (MCX), waaronder push-to-talk, video, data en command & dispatch. Het introduceert mogelijkheden van de volgende generatie die veel verder gaan dan de traditionele radionetwerken die momenteel worden gebruikt door eerstehulpverleners, waaronder politie, brandweer, ambulancepersoneel en andere kritieke diensten.

Door deze samenwerking integreert AT&T de in de praktijk bewezen, missiekritieke technologie van STREAMWIDE in zijn portfolio en creëert zo een geavanceerde oplossing die is ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen.

