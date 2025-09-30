FoodChain ID y Agmatix se asocian para fomentar la agricultura regenerativa con certificación basada en IA

FAIRFIELD, Iowa y DURHAM, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID, líder mundial en certificación de sostenibilidad y servicios de tecnología de alimentos, y Agmatix, empresa de tecnología agrícola que es pionera en inteligencia agronómica basada en datos, anuncian su colaboración estratégica para acelerar la agricultura regenerativa con un rendimiento medible de la inversión. La alianza responde a la creciente demanda de métodos confiables, transparentes y centrados en resultados de agricultura regenerativa al brindarles a las empresas credibilidad de la certificación e información útil basada en datos.

A través de la alianza, los clientes de certificación de FoodChain ID tendrán acceso a RegenIQ, el modelo basado en IA patentado de Agmatix diseñado para acelerar la adopción de la agricultura regenerativa. RegenIQ permite que las empresas evalúen, prioricen y controlen las prácticas regenerativas en todas sus operaciones, facultando a las empresas a priorizar acciones que brinden resultados ambientales y económicos cuantificables. A su vez, los clientes de Agmatix se benefician de la Certificación de Agricultura Regenerativa global de FoodChain ID, una norma de certificación independiente y basada en la ciencia. Como líder en certificaciones globales, FoodChain ID ofrece marcos cuantificables y escalonados a los productores y marcas de alimentos que buscan implementar y escalar sistemas agrícolas sostenibles.

El Dr. Chetan Parmar, vicepresidente sénior de Servicios Técnicos para Europa y Asia en FoodChain ID, explicó: “FoodChain ID aporta aproximadamente 30 años de experiencia en servicios de sostenibilidad y nuestra trayectoria tecnológica para nuestra alianza con Agmatix. A lo largo de nuestra historia, hemos demostrado la importancia de una cadena de suministro de alimentos transparente y nos complace demostrar el rendimiento medible de la inversión para los sistemas regenerativos”.

La Certificación de Agricultura Regenerativa de FoodChain ID, basada en los principios ISO 17065, permite que los agricultores de zonas geográficas y sistemas productivos diversos adopten prácticas de agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa busca garantizar suelos saludables, aumentar la biodiversidad, recuperar el equilibrio del ecosistema y mitigar la aceleración del cambio climático mientras permite que los agricultores creen un negocio sostenible.

Agmatix desarrolló RegenIQ para ayudar a las empresas del sector agroalimentario a identificar qué prácticas generan el mayor impacto combinado al equilibrar el rendimiento agronómico, las metas de sostenibilidad y los resultados económicos. Al aprovechar los datos agronómicos estandarizados, la IA predictiva y el modelado, RegenIQ proporciona apoyo en la toma de decisiones que convierte a los compromisos regenerativos en mejoras cuantificables.

“La certificación es esencial para generar confianza en la agricultura regenerativa, pero las empresas también necesitan conocimientos basados en datos para lograr un cambio significativo”, señaló Ron Baruchi, director ejecutivo de Agmatix. “Esta colaboración une ambas necesidades y otorga a las empresas una vía creíble hacia la certificación y una forma de maximizar los resultados de sus inversiones en la agricultura regenerativa”.

Acerca de FoodChain ID

FoodChain ID es el proveedor de confianza de más de 30 000 empresas de toda la cadena de suministro mundial. Una empresa que ofrece soluciones tecnológicas y conocimientos técnicos para mantener la seguridad, la conformidad y la transparencia de la cadena de suministro de alimentos. Entre sus áreas de servicio se incluyen el desarrollo de productos, el cumplimiento de normativas, la certificación de seguridad alimentaria, la certificación de productos y la realización de pruebas. Para más información, visite www.FoodChainID.com.

Acerca de Agmatix

Agmatix es una empresa de tecnología agrícola global que transforma los datos agronómicos en inteligencia accionable. Con sede en Durham, Carolina del Norte, su plataforma Axiom patentada y modelo RegenIQ aprovechan datos estandarizados, análisis predictivo e IA para ayudar a los ingenieros agrónomos, empresas de alimentos y minoristas agrícolas a impulsar prácticas y resultados sostenibles en toda la cadena de valor agrícola. Para obtener más información, visite www.agmatix.com y www.regeniq.earth.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.