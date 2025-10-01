EIG旗下MidOcean Energy将收购PETRONAS持有的LNG Canada权益

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由全球能源与基础设施领域的顶级机构投资者EIG创立并管理的液化天然气公司MidOcean Energy（“MidOcean”）今天宣布，已就收购加拿大境内PETRONAS（马来西亚国家石油公司）的核心实体20%权益签署了最终协议。

本次交易涵盖两部分权益：其一为North Montney Upstream Joint Venture（简称“NMJV”）20%股权，该实体持有PETRONAS在加拿大的上游投资；其二为North Montney LNG Limited Partnership（简称“NMLLP”）20%股权，该实体持有PETRONAS在LNG Canada Project（加拿大液化天然气项目）中25%的权益份额。

LNG Canada是加拿大首个液化天然气出口项目，具有重大的战略发展意义，它将以具有竞争力的供应成本向亚洲地区输送液化天然气。今年早些时候，该项目已完成首次液化天然气装运。

NMJV是一家合伙企业，持有总面积逾80万英亩的矿权，蕴藏53万亿立方英尺的天然气储量及其他潜在资源。

交易完成后，通过在北蒙特尼（North Montney）地区进行上游资源开发，借助参股NMLLP参与LNG Canada项目而经营下游液化及出口业务, MidOcean 将在整合的价值链中占据重要地位。借助与PETRONAS的合作，MidOcean每年将能够获得70万吨液化天然气配套供应量，且此供应量有望在LNG Canada二期项目产出后得到增长。

MidOcean董事长兼EIG首席执行官R. Blair Thomas表示：“此次交易是MidOcean发展历程中的重要里程碑。我们很荣幸与PETRONAS携手合作，为全球市场提供可靠、低成本的液化天然气。此次参股不仅进一步强化了MidOcean的资产组合，确保有效的液化天然气销售渠道，更彰显了我们在未来数十年致力于构建多元化、有韧性的液化天然气业务的承诺。

MidOcean首席执行官De la Rey Venter表示：“我们非常高兴能与液化天然气行业的领导者、我们推崇的PETRONAS公司建立长期合作伙伴关系。这次投资充分体现了我们对液化天然气行业未来前景的坚定信心，它将在协助保障全球能源安全、推动切实可行且经济实惠的能源转型方面长期发挥作用。”

该交易预计将于2025年第四季度完成，具体要取决于常规监管审批。

RBC Capital Markets担任MidOcean的财务顾问，Latham & Watkins担任法律顾问。

关于EIG

EIG是全球能源与基础设施领域的顶级机构投资者，截至2025年6月30日管理资产规模达238亿美元。EIG专注于全球范围内能源及能源相关基础设施的私募投资。在42年的发展历程中，EIG已向六大洲44个国家的420个项目或企业投入513亿美元资金。EIG的客户涵盖美国、亚洲及欧洲的众多顶级养老金计划、保险公司、捐赠基金、基金会及主权财富基金。公司总部位于华盛顿特区，在休斯顿、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港及首尔设有办事处。

关于MidOcean Energy

MidOcean Energy是一家由EIG创立并管理的液化天然气公司，该公司致力于构建多元化、抗风险、兼具成本与碳排放竞争力的全球液化天然气资产组合。这体现了EIG对液化天然气作为低碳、高效且更安全的全球能源体系的关键一员的坚定信心。MidOcean Energy拥有多元化的液化天然气资产权益，包括：Gorgon LNG、 Pluto LNG、 QCLNG 和 Peru LNG。该公司由拥有27年行业经验的De la Rey Venter领导，他曾担任Shell Plc（壳牌公司）的全球液化天然气业务负责人等多项高级管理职务。

了解更多信息，请访问MidOcean Energy官网：www.midoceanenergy.com或EIG官网：www.eigpartners.com.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。