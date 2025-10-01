網路安全警示：Z世代在釣魚攻擊受騙群體中居首

加州聖塔克拉拉和斯德哥爾摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在AI帶來的不確定性加劇、網路安全性漏洞激增的背景下，最安全通行金鑰的創造者及首屈一指的硬體身分驗證安全金鑰提供商Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO)發表了其年度全球身分驗證現狀調查的結果，此次發表恰逢10月網路安全意識月。

該調查由Yubico委託Talker Research展開，蒐集了澳洲、法國、德國、印度、日本、新加坡、瑞典、英國和美國等9個國家1.8萬名在職成年人的見解，探討了個人在工作場所和個人生活中的網路安全習慣，還分析了薄弱安全實務的危害，並評估了人們對人工智慧(AI)等新興技術與日俱增的擔憂及其對組織和個人安全的影響。

Yubico首席品牌宣導者Ronnie Manning表示：「我們的調查揭示了一種脫節現象。個人對自身線上帳戶的安全感到自滿，而組織似乎遲遲未能採用最佳安全實務。釣魚攻擊仍是駭客最容易得手的方式之一，這並不奇怪。事實上，44%的受訪者表示去年曾與釣魚訊息互動。為縮小差距，強大的防釣魚身分驗證、教育和行動必須齊頭並進。」

調查顯示，人們對安全的認知與實際網路安全習慣之間的脫節日益嚴重，尤其是在密碼使用和多因素認證(MFA)方面。與此同時，對AI驅動的威脅的擔憂急劇上升，而對安全金鑰和通行金鑰等以硬體為基礎的身分驗證方法的信任正在穩步增加，尤其是在英國和美國。

全球主要發現包括：

44%的參與者承認去年曾與釣魚訊息互動，這是一個令人擔憂的指標，顯示人們仍然容易受到社會工程攻擊。 Z世代是最易受釣魚攻擊的群體，62%的人報告去年曾參與（即點選連結、打開附件等）釣魚騙局，遠高於其他年齡組。

70%的人認為由於AI的使用，釣魚企圖變得更成功，78%的人認為它們變得更複雜。

事實上，當展示一封釣魚郵件時，54%的人要麼認為這是由人撰寫的真實郵件，要麼不確定。 有趣的是，年齡似乎對認知沒有影響，各代人在正確辨識釣魚企圖的能力方面沒有顯著差異（Z世代為45%，千禧一代為47%，X世代和嬰兒潮一代均為46%），這彰顯了在AI時代，沒有群體能豁免於強化網路警惕的必要性。

只有48%的受訪者表示其公司在所有應用程式和服務中使用MFA，40%的人報告稱從未接受過雇主的網路安全培訓。

儘管對用戶名和密碼的信心低下（只有26%的人認為它們最安全），但它們仍是最常見的身分驗證方法：56%的人將其用於工作帳戶，60%的人將其用於個人帳戶。

29%的受訪者仍未為個人電子郵件帳戶設定MFA，儘管這些帳戶被用於登入最重要的線上資產，包括： 社群媒體帳戶(47%) 銀行服務(41%) 手機營運商(34%)



相較Yubico去年的2024年全球身分驗證現狀調查，2025年版調查揭示了關鍵市場中使用者行為和認知的顯著年度變化。

在法國，最顯著的發展之一是個人帳戶多因素認證(MFA)的採用率急劇上升。 使用率從2024年的29%躍升至2025年的71%，激增42個百分點。 這顯示法國使用者的個人網路安全實務有了重大改善，對更安全登入方法的接受度不斷提高。

AI已成為全球日益關注的領域，對其可能危及個人和企業帳戶安全的擔憂顯著增加。 日本：2024年有31%的人表示擔憂，而2025年這一比例為74%（增加43個百分點）。 瑞典：2024年有37%的人表示擔憂，而2025年這一比例為68%（增加31個百分點）。 英國：2024年有61%的人表示擔憂，而2025年這一比例為81%（增加20個百分點）。 美國：2024年有61%的人表示擔憂，而2025年這一比例為77%（增加16個百分點）。

與此同時，對先進身分驗證方法的信心正在成長，尤其是硬體安全金鑰和裝置綁定金鑰的使用。 在英國，37%的受訪者現在認為這些工具是最安全的身分驗證方法，高於2024年的17%，增加20個百分點。 美國反映了類似的成長，34%的人認為硬體安全金鑰/通行金鑰是最安全的選擇，高於去年的18%（增加16個百分點）。



Manning表示：「隨著網路威脅變得更加複雜，好消息是調查顯示，更強、更安全的身分驗證方法，如裝置綁定金鑰（如YubiKey上的金鑰）正在全球興起。個人和組織都有能力透過立即採用這些防釣魚解決方案來保護自己。現代MFA顯然不再只是『錦上添花』，而是在快速變化的數位環境中保持安全的必要條件。」

要探索完整的調查結果並發現實用建議，請在此下載詳細的報告概述，在此查看信息圖，並在此閱讀我們的深度部落格文章。如欲瞭解有關Yubico及其安全解決方案的更多資訊，請造訪www.yubico.com

關於Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO)是一家現代網路安全公司，其使命是讓網際網路對每個人更安全。身為YubiKey的發明者，我們為現代防釣魚、硬體支援的身分驗證設定了黃金標準，阻止帳戶接管並使安全登入變得簡單。

自2007年以來，我們協助塑造了全球身分驗證標準，共同建立了FIDO2、WebAuthn和FIDO U2F，並推出了最初的通行金鑰技術。今天，我們的通行金鑰技術為160多個國家的個人和組織提供安全保護，徹底改變了從使用者註冊到帳戶恢復等各個環節的數位身分保護方式。

YubiKey受到全球最注重安全的品牌、政府和機構的信任，可與數百個應用程式和服務隨插即用，提供快速、無密碼的存取，兼顧流暢性與安全性。

我們相信強大的安全永遠不應遙不可及。透過我們的慈善倡議「Secure it Forward」，我們向支援高風險社群的非營利組織捐贈YubiKey。

Yubico總部位於瑞典斯德哥爾摩和加州聖塔克拉拉，並榮登《時代》雜誌「100家最具影響力公司」排行榜和《快公司》雜誌「最具創新力公司」排行榜。更多資訊請造訪www.yubico.com。

*本調查對來自以下國家的2000名在職成年人進行了調查：美國、英國、澳洲、印度、日本、新加坡、法國、德國和瑞典。這項隨機的雙重選擇調查由市場研究公司Talker Research於2025年8月15日至8月27日進行，該公司的團隊成員均為市場研究協會(MRS)和歐洲民意與市場研究協會(ESOMAR)的成員。

