Az EIG leányvállalata, a MidOcean Energy részesedést szerez a PETRONAS-tól az LNG Canada projektben

LONDON--(BUSINESS WIRE)--A MidOcean Energy („MidOcean”), az EIG által létrehozott és irányított, cseppfolyósított földgázzal (LNG) foglalkozó vállalat – amely vezető intézményi befektető a globális energia- és infrastrukturális szektorban – ma bejelentette, hogy végleges megállapodásokat kötött a PETRONAS kanadai kulcsfontosságú társaságaiban való 20%-os részesedés megszerzéséről.

Az ügylet magában foglalja a 20%-os részesedést a North Montney Upstream Joint Venture-ben („NMJV”), amely a PETRONAS kanadai upstream befektetéseit kezeli, valamint egy 20%-os részesedést a North Montney LNG Limited Partnership-ben („NMLLP”), amely a PETRONAS 25%-os részesedését birtokolja az LNG Canada projektben.

Az LNG Canada Kanada első LNG-exportprojektje, és stratégiailag kiemelkedő jelentőségű fejlesztés, amely versenyképes költségszinten látja el Ázsiát LNG-vel. Az LNG Canada az idei év elején indította útjára első LNG-szállítmányát.

Az NMJV egy társulás, amely több mint bruttó 800 000 acre (mintegy 323 700 hektár) kitermelési joggal rendelkezik, 53 billió köblábnyi (kb. 1,5 trillió köbméter) készlettel és feltételes erőforrással.

A tranzakció lezárását követően a MidOcean pozíciót szerez az integrált értékláncban, az észak-montney-i upstream erőforrás-fejlesztéstől kezdve a LNG Canada-n keresztüli downstream cseppfolyósításon és exporton át az NMLLP-ben való részvétel révén. A PETRONAS-szal kötött partnerség révén a MidOcean képes lesz 0,7 millió tonna/év (MTPA) LNG mennyiséget biztosítani, amely az LNG Canada második ütemével további növekedési potenciált kínál.

R. Blair Thomas, a MidOcean elnöke és az EIG vezérigazgatója így nyilatkozott: „Ez az ügylet fontos mérföldkő a MidOcean növekedési útján. Büszkék vagyunk, hogy csatlakozhatunk a PETRONAS erőfeszítéseihez a megbízható, alacsony költségű LNG globális piacokra juttatása érdekében. Részvételünk tovább erősíti a MidOcean portfólióját, biztosítja a jelentős LNG-átvételt, és megerősíti elkötelezettségünket egy diverzifikált és reziliens LNG-üzletág kiépítése mellett az elkövetkező évtizedekre.

De la Rey Venter, a MidOcean vezérigazgatója így nyilatkozott: „Izgatottak vagyunk, hogy hosszú távú partnerségre léphetünk a PETRONAS-szal, az LNG-ipar vezetőjével, egy olyan vállalattal, amelyet tisztelünk. Ez a befektetés egyértelműen tükrözi meggyőződésünket az LNG jövőjével és hosszú távú szerepével kapcsolatban, amely hozzájárul a globális energiabiztonság biztosításához, valamint megalapozza a gyakorlatias és megfizethető energetikai átállást.

A tranzakció várhatóan 2025 negyedik negyedévében zárul le, a szokásos szabályozói jóváhagyások függvényében.

A RBC Capital Markets a MidOcean pénzügyi tanácsadójaként, míg a Latham & Watkins jogi tanácsadóként működött közre.

Amit az EIG-ről tudni érdemes

Az EIG a globális energia- és infrastrukturális szektor vezető intézményi befektetője, kezelt vagyona 2025. június 30-i állapot szerint 23,8 milliárd dollár. Az EIG a globális szinten történő privát befektetésekre specializálódott az energia és az energiához kapcsolódó infrastruktúra területén. 42 éves története során az EIG 51,3 milliárd dollárt kötött le az energiaszektorban 420 projekt, illetve vállalat révén 44 országban, hat kontinensen. Az EIG ügyfelei között számos vezető nyugdíjalap, biztosítótársaság, alapítvány és szuverén vagyonalap található az Egyesült Államokban, Ázsiában és Európában. Az EIG székhelye Washington D.C.-ben van, irodái Houstonban, Londonban, Sydney-ben, Rio de Janeiróban, Hongkongban és Szöulban találhatók.

Amit a MidOcean Energy-ről tudni érdemes

A MidOcean Energy, az EIG által létrehozott és irányított LNG-vállalat, célul tűzte ki egy diverzifikált, reziliens, a költségek és a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében versenyképes globális LNG-portfólió kiépítését. Ez tükrözi az EIG meggyőződését, miszerint az LNG kulcsfontosságú eleme a kisebb szén-dioxid-kibocsátású, versenyképesebb és biztonságosabb globális energiatermék-rendszernek. A MidOcean Energy számos LNG-befektetéssel rendelkezik, többek között a Gorgon LNG, a Pluto LNG, a QCLNG és a Peru LNG projektekben. A vállalat élén De la Rey Venter áll, 27 éves iparági tapasztalattal rendelkező szakember, aki számos vezetői pozíciót töltött be, többek között a Shell Plc globális LNG-vezetőjeként.

További információkért keresse fel a MidOcean Energy’s weboldalát: www.midoceanenergy.com vagy az EIG honlapját az alábbi linken: www.eigpartners.com.

