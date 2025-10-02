Andersen Consulting udvider sine kapaciteter i Mauritius og Seychellerne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kapaciteter med tilføjelsen af samarbejdspartneren Perigeum Capital Ltd, der er en førende rådgivningsvirksomhed inden for virksomhedsfinansiering med hovedkontor i Mauritius og kontor i Seychellerne.

Perigeum Capital tilbyder en omfattende portefølje af professionelle tjenester, herunder rådgivning inden for virksomhedsfinansiering, kapitalmarkedsløsninger, fusion og opløb, værdiansættelse, it-konsulentydelser, compliance, ledelse og ESG-rådgivning. Med ekspertise inden for både lokale, regionale og internationale regulatoriske rammer samarbejder virksomheden med organisationer gennem hele deres vækst- og transformationsrejser. Virksomhedens kapaciteter suppleres af specialiseret viden inden for teknologi – herunder kunstig intelligens, cybersikkerhed samt data og analyse – hvilket øger dybden og resiliensen af deres rådgivning. Denne integrerede tilgang gør Perigeum Capital til en komplet og pålidelig ressource til helhedsorienterede rådgivnings- og teknologiløsninger.

"Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os at tilbyde vores kunder et globalt perspektiv, samtidig med at vi bevarer den tætte kundekontakt og det markedskendskab, der kendetegner Perigeum Capital," siger Shamin A. Sookia, der er administrerende direktør for Perigeum Capital. "Dette samarbejde vil åbne nye døre for vores kunder, der vil have adgang til international kapital, gennemføre strategiske transaktioner eller udvide deres globale tilstedeværelse."

"Som del i vores styrkelse af vores globale platform tilfører Perigeum Capital værdifulde kompetencer inden for virksomhedsfinansiering, compliance og rådgivning – særligt på tværs af vækstmarkeder," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Deres entreprenante tilgang, regulatoriske ekspertise og professionelle indsigt supplerer vores mål om at levere gnidningsfri ydelser på tværs af landegrænser til kunder over hele verden."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning på en global platform med mere end 44.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentydelser gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

