L&T Technology Services wint meerjarenprogramma van USD 100 miljoen van in de VS gevestigde fabrikant van industriële apparatuur

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldwijde leider op het gebied van AI, digitale en ER&D-adviesdiensten, heeft vandaag een belangrijke mijlpaal in zijn duurzaamheidssegment aangekondigd met de ondertekening van een meerjarige overeenkomst ter waarde van 100 miljoen dollar met een in de VS gevestigde fabrikant van industriële apparatuur voor de halfgeleiderwaardeketen.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal LTTS klantinitiatieven ondersteunen op het gebied van nieuwe productontwikkeling, onderhoudstechniek, waarde-engineering en platformautomatisering. Het bedrijf zet hierbij zijn diepgaande expertise in op het gebied van AI, computervisie en automatiseringstechnologieën van de volgende generatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.