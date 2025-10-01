-

Parse Biosciences amplia acesso global ao certificar a Single Cell Discoveries como provedora de serviços

Parceria expande aos pesquisadores acesso mais amplo a análises de célula única escaláveis e de alta qualidade

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única escalável e acessível, tem o prazer de anunciar a Single Cell Discoveries, sediada nos Países Baixos, como a mais nova integrante de seu Programa de Provedores de Serviços Certificados (Certified Service Provider – CSP). Como provedora certificada, a Single Cell Discoveries ampliará o acesso à tecnologia de célula única da Parse, combinando-a com uma equipe dedicada exclusivamente à ciência de célula única para apoiar pesquisadores na Europa e em todo o mundo.

Lançado em 2024, o Programa CSP conecta pesquisadores a parceiros rigorosamente avaliados para terceirização de projetos de célula única de qualquer porte. Ao manter padrões rigorosos de qualidade de dados, escalabilidade e serviço, o programa ajuda os laboratórios a acelerar descobertas com confiança.

“Tornar-se o primeiro provedor de serviços na Europa a integrar o Programa de Provedores de Serviços Certificados da Parse reflete nosso compromisso com a liderança em ciência de célula única”, afirmou Mauro Muraro, PhD, cofundador e CEO da Single Cell Discoveries. “Parceria com a tecnologia escalável e compatível com fixação da Parse nos permite entregar resultados de alta qualidade no ritmo que a pesquisa moderna exige, seja em um piloto focado ou em um estudo em escala de atlas.”

“Expandir nossa rede CSP garante que pesquisadores tenham acesso regional e confiável a serviços de célula única de primeira linha”, afirmou Alex Rosenberg, CEO e cofundador da Parse Biosciences. “Com a entrada da Single Cell Discoveries no programa, os cientistas ganham um parceiro de confiança cujo foco sempre foi célula única, agora complementado pela escalabilidade e precisão que a Parse oferece.”

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida dedicada a acelerar os avanços em saúde humana e pesquisa científica. Ao capacitar pesquisadores a realizar sequenciamento de célula única com escala e simplicidade incomparáveis, as soluções inovadoras da Parse estão impulsionando descobertas em tratamento de câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco e muito mais. Baseada em tecnologia transformadora desenvolvida na Universidade de Washington, a Parse Biosciences já captou mais de US$ 100 milhões e é utilizada por mais de 3.000 laboratórios no mundo todo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e Trailmaker para análise avançada de dados. Com sede no dinâmico distrito de South Lake Union, em Seattle, a Parse Biosciences inaugurou recentemente uma instalação de 34.000 pés quadrados com laboratórios de última geração para apoiar sua missão de promover a pesquisa global.www.parsebiosciences.com

Sobre a Single Cell Discoveries

A Single Cell Discoveries é uma organização líder de pesquisa por contrato (CRO), especializada em sequenciamento de célula única, transcriptômica espacial e aplicações multiômicas. Com sede em Utrecht, nos Países Baixos, a empresa colabora com organizações biofarmacêuticas e instituições acadêmicas em todo o mundo para acelerar a descoberta de medicamentos e a inovação científica. Com mais de uma década de experiência, mais de 1.000 projetos concluídos e milhões de células únicas sequenciadas em mais de 50 espécies, a Single Cell Discoveries oferece percepções transcriptômicas de alto impacto, com precisão e escala. Apoiada em laboratórios de última geração, plataformas avançadas de sequenciamento e suporte bioinformático personalizado, a empresa combina automação de alto rendimento, prazos de entrega rápidos e excelência na preparação de células únicas — três fatores essenciais para resultados bem-sucedidos e reprodutíveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

Helmholtz Munich em colaboração com o Parse Biosciences GigaLab criam o maior atlas do mundo sobre distúrbios do tecido pulmonar humano

MUNIQUE e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Helmholtz Munich e a Parse Biosciences anunciaram hoje uma colaboração estratégica para gerar o maior atlas mundial de distúrbios de doenças pulmonares do mundo, com o suporte da plataforma GigaLab da Parse Biosciences. Utilizando um modelo de cultura de cortes de tecido pulmonar humano ex vivo, provenientes de pulmões normais de doadores de controle, juntamente com tecidos pulmonares explantados de pacientes acometidos por doenças pulmonares crônicas, o es...

Estudo da Parse mapeia vias neurais com potenciais implicações para pesquisa de doenças neurodegenerativas

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, líder em oferecer soluções de sequenciamento de células únicas acessíveis e escaláveis, anunciou hoje um estudo inovador publicado na revista Science que utilizou tecnologia de células únicas da Parse para descobrir como as vias de sinalização impulsionam a formação de diversos subtipos de neurônios. Ao vincular sinais específicos aos resultados do destino celular, esta pesquisa fornece uma poderosa estrutura para gerar tipos de células definidos 'in...

Vanderbilt escolhe o GigaLab da Parse Biosciences para gerar um atlas de anticorpos neutralizantes precoces contra sarampo, caxumba e rubéola

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--O Centro Médico da Universidade Vanderbilt e a Parse Biosciences anunciaram hoje uma colaboração estratégica para gerar um atlas de células únicas com foco na compreensão da diversidade de plasmoblastos – clonótipos iniciais de células imunes essenciais na formação de anticorpos neutralizantes – contra sarampo, caxumba e rubéola. O objetivo é construir a compreensão mais abrangente já alcançada sobre a formação de anticorpos neutralizantes induzida pela vacina e identi...
Back to Newsroom