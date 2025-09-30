Renouvelables : TotalEnergies cède 50 % d’un portefeuille de 270 MW en France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Conformément à son modèle d’affaires dans les renouvelables, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la finalisation de la cession de 50 % d’un portefeuille éolien et solaire de 270 MW en France à un fonds d’investissement géré par Eiffel Investment Group. Cette transaction valorise le portefeuille à 265 millions d’euros.

À l’issue de cette transaction, TotalEnergies conserve une participation de 50 % et reste opérateur des actifs dont il achète et commercialise la majeure partie de la production.

Le modèle d’affaires de TotalEnergies dans l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. Pour atteindre l’objectif de rentabilité de 12 % pour ses activités Integrated Power, TotalEnergies vend jusqu’à 50% de ses actifs renouvelables une fois qu’ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et qu’ils sont dérisqués, permettant ainsi à la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et de répartir ses risques.

À propos d’Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est une société de gestion d’actifs avec environ 7 milliards d’euros sous gestion (au 30/06/2025, y compris les engagements non appelés). La base d’investisseurs d’Eiffel Investment Group est composée de grands investisseurs institutionnels (compagnies d’assurances, mutuelles, fonds de pension, banques, family offices, investisseurs publics, etc.) ainsi que d’investisseurs particuliers via une distribution intermédiée.

Soutenue par le groupe Impala fondé par l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group cultive une forte expertise industrielle, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Eiffel finance les entreprises et leurs actifs à travers quatre grandes stratégies : dette privée, capital-investissement, transition énergétique (dette et capital d’infrastructure, capital-investissement) et crédit et actions cotés.

Eiffel Investment Group investit pour un monde durable. Ses stratégies d’investissement visent à générer non seulement une performance financière solide, mais aussi des impacts sociaux et environnementaux positifs. L’équipe d’Eiffel Investment Group compte environ 110 professionnels talentueux, avec des bureaux en France (Paris), au Benelux (Amsterdam), en Italie (Milan), en Pologne (Varsovie), aux États-Unis (New York) et aux Émirats arabes unis (Abu Dhabi).

Pour en savoir plus : https://www.eiffel-ig.com

TotalEnergies et l’électricité

A fin juin 2025, TotalEnergies dispose de plus de 30 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

